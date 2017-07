Anketa: Moje ideální prázdniny

Tomáš Rád bych navštívil nějaký exotický ostrov, třeba ve Francouzské Polynésii. Taky bych chtěl cestovat po Evropě, jet do Amsterodamu, Berlína. Ale bavilo by mě být i doma, chodit s kamarády ven, do bazénu.

Lucie, 15 let Svoje ideální prázdniny si představuji v kolektivu v přírodě, kde si odpočinu od školy. Nesmí chybět sportování, hry. Ve skutečnosti to budu mít podobné, jedu na skautský tábor, a pak s rodiči na Mácháč a na vodu.

Alexander, 15 let Pro mě je představa ideálních prázdnin spojená s kolektivem přátel, ať už na táboře, na nějaké kulturní akci anebo jen tak na procházce. Víceméně na náplni nezáleží, hlavní je být s přáteli. Ale i realita bude fajn, část léta budu provádět na zámku v Křinci.

Michael, 15 let Ideální prázdniny si představuji s kámoši, ale i s rodinou. Grilovat, zahrát si nějaké sporty, jít do restaurace, do kina, podle toho, co se mi zrovna bude chtít. A takové prázdniny zažiju. Měsíc strávím na rodinné dovolené, pak budou ti kámoši. Ale i brigáda

Verunka, 6 let Nejradši bych je celé trávila někde u vody. Chtěla bych jezdit na lodičkách, koupat se… Ráda bych se podívala třeba do Austrálie a vykoupala se tam v moři. Že je slané mi totiž nevadí.

Kačenka, 6 let Mně by se líbilo jet na prázdniny do nějaké hájovny v lese – to je místo, kde bydlí myslivci. Ale chtěla bych, aby se tam dalo koupat v bazénu a mohli jsme si pak lehnout do křesílek.

Vilda, 6 let Já bych chtěl hlavně hrát fotbal, klidně celý prázdniny. To je totiž moje oblíbená hra. A taky bych se chtěl koupat v bazénu, ale radši v nějakým venkovním, protože tam se v zimě koupat nedá.

Honzík, 6 let Já bych chtěl na výlet do zoologické zahrady a pak bych chtěl taky do Chorvatska. Tam už jsem byl a je tam moc pěkný koupání. Letos určitě pojedeme k babičce olomoucký.

Anička, 14 let Představovala bych si trávit letní prázdniny s některou ze svých oblíbených korejských kapel, ale stačilo by jen na pár dní. Těším se ale i na to, že budu chvíli doma s celou rodinou, s rodiči i všemi sourozenci.