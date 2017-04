Auta na ekologický pohon zatím na radnicích chybí

Pouze sedm obcí ve Středočeském kraji požádalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) o dotaci na pořízení auta s ekologickým pohonem. Na podporu nákupu těchto aut je přitom v dotačním programu MŽP pro obce a kraje vyhrazeno sto milionů korun.

Radnice mohly zaslat žádosti o dotaci do konce března, neváhaly například Byšice na Mělnicku. „Jsme malá obec plná zeleně. Máme jednu dosluhující multikáru, takže jsme využili možnosti nahradit ji čtyřkolkou s kabinou na elektrický pohon. Zvládne každý terén. I přes vysokou finanční spoluúčast jsme si propočítali, že se nám to vyplatí," říká byšická starostka Jana Poláková. Navíc bude automobil jezdit pouze v obci, takže nebude problém s dobíjením. Elektroauta mají totiž dojezd pouze kolem šedesáti kilometrů.

Ostatní radnice v regionu vyčkávají a nechávají svá auta dosloužit. Například stáří vozového parku v Mělníku se podle mluvčí Heleny Vavřinové pohybuje od jednoho do šestnácti let.

„Uvažujeme o nákupu elektrických vozidel pro provoz po katastru města v případě, že se finanční nároky na pořízení přiblíží vozům s konvekčním pohonem," vysvětluje Helena Vavřinová a dodává, že loni najela služební vozidla přes sto šedesát tisíc kilometrů a za pohonné hmoty město vydalo skoro čtyři sta tisíc korun. „Výdaje za opravy a údržbu aut byly celkem 351 tisíc," připomíná mluvčí města.

Pro letošní rok už proběhla soutěž na pořízení dvou vozidel s konvekčním pohonem. „Pokud budou v příštím roce dotačním programem splněny podmínky, budeme o pořízení elektrovozidel určitě uvažovat," míní Vavřinová.

Také vedení nymburské radnice o pořízení automobilů s ekologickým pohonem přemýšlelo, ale nakonec dospělo k závěru, že počká ještě rok. „K tomuto rozhodnutí jsme dospěli proto, že je v tomto roce vysoká spoluúčast. A v letošním rozpočtu nemáme žádnou částku na pořízení nových vozidel. Ale zjistili jsme si, že v příštím roce bude dotace opět vypsaná, takže budeme v rozpočtu na rok 2018 s nákupem nových vozidel počítat," říká starosta Nymburka Pavel Fojtík.

Podle starosty má nymburská radnice čtyři služební vozy a jedno nové auto městské policie. „Nejnovější vůz na radnici je z roku 2011 Škoda Fabia," doplnil Fojtík.

Ani Mladá Boleslav podle mluvčí Hany Kopalové o koupi vozů na alternativní pohon zatím neuvažuje. „Investice je v současné době drahá a stále je ještě málo připojení, kde bychom mohli čerpat CNG, případně dobíjet elektřinu," vysvětlila.

Magistrát používá třináct vozidel, s nimiž dohromady za rok ujedou řidiči zhruba 340 tisíc kilometrů. Právo řídit je mají ti zaměstnanci, kteří složili referentské zkoušky. „Auta jsou poměrně vytížená. Jezdíme s nimi nejen po regionu, ale také do Prahy, do Brna nebo do jiných měst. Jde především o potřeby sociálního odboru," konstatovala Hana Kopalová.