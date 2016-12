Bezbariérové přístupy schází na vesnicích

Mělnicko - Na radnice velkých měst na Mělnicku se lidé dostanou po rampách nebo výtahem.

Ilustrační foto.Foto: www.pixabay.com

Schodiště představuje pro lidi upoutané na invalidní vozíky i pro některé seniory často nezdolatelnou překážku. Mnohé veřejné budovy, kde musí vyřizovat své záležitosti, přitom stále nejsou bezbariérové. Neplatí to však pro městské úřady všech tří největších měst na Mělnicku.

Zatímco ještě před třemi lety museli obyvatelé Kralup nad Vltavou spoléhat na poruchovou plošinu, která je vyvezla do prvního patra bývalého sídla radnice na Cukrovaru, nyní se za úředníky dostanou pohodlně výtahem. Potvrdil to místostarosta města Libor Lesák: „Do nové radnice na Palackého náměstí vedou rampy a uvnitř je výtah, do kterého je možné nastoupit už v garážích."



Výtahy vozíčkáře vyvezou také do všech pater Městského úřadu v Neratovicích, který sídlí ve dvou budovách. Hlavní sídlo v Kojetické ulici má vstup z ulice bez jakékoli překážky. Pak už mohou lidé využít výtah.



„V budově na náměstí Republiky máme nájezdovou rampu, protože tam je schodiště. V obou budovách pak máme bezbariérové toalety," přiblížila starostka města Lenka Mrzílková a dodala, že v Neratovicích mohou postižení nebo starší lidé využít aplikaci s vyznačením všech budov s bezbariérovým přístupem.



Mělník má bez bariér pouze hlavní budovu radnice, která byla dříve okresním úřadem. Vozíčkáři tam mohou využít boční nájezd a v interiéru výtahy. Historická budova radnice je ale pro osoby na vozíku nepřístupná. Podle starosty města Ctirada Mikeše tam možnost bezbariérovosti naráží na památkovou péči. „V současné sobě jsou dvě varianty, jak můžeme klientům vyhovět. Buď je necháme vynést nahoru nebo s nimi jednáme v přízemí radnice. Domnívám se však, že nastala doba, kdy je třeba zpřístupnit celý úřad. Budeme to muset řešit, i když to bude zřejmě dlouhý boj," doplnil starosta Mikeš.



Problémový přístup do radnice najdou lidé i ve většině vesnic v regionu. V mnoha případech jde právě o historické budovy, kde je budování bezbariérových přístupů velmi náročné. Plošina ani výtah není například v chorušické radnici, která před pár lety prošla rekonstrukcí. Podle starosty obce Martina Bauera si ale lidé na absenci bezbariérového přístupu nestěžují.



„Každý, kdo se nedokáže dostat do kanceláře, může dole zazvonit a my přijdeme k němu. Ve většině případů to ale řešíme tak, že když senior nebo člověk na vozíčku něco potřebuje, navštívíme ho přímo u něho doma. Je jedno, jestli jde o ověřování podpisů nebo zda potřebuje jen něco vysvětlit. K tomu, abychom vyřídili spoustu věcí, nepotřebujeme celý úřad," vysvětlil Martin Bauer.