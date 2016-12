Boxeři pořádají sbírku pro nemocnou dívku

Neratovice - Cílem sportovců je vybrat padesát tisíc korun na léčebný pobyt u moře.

Hrajeme pro dobrou věc - pro Makulku aneb Vánoce pod motýlími křídlyFoto: Deník/Barbora Tesnerová

V ringu ohraničeném třemi provazy nemají se svými soupeři slitování. Na trénincích buší do zavěšených pytlů, až se celá tělocvična otřásá. Přesto jsou kluci a holky z neratovického Boxing clubu Respect veskrze dobráci.

Potvrzuje to fakt, že už druhý rok pořádají pro seniory kurzy sebeobrany a nově do haly zvou také zdravotně postižené klienty ze sociálního zařízení Rybka, aby si s nimi zacvičili a zlepšili kondici.

Letos se navíc boxeři pod vedením Františka Tomšů rozhodli pomoci jedenáctileté Markétce Svobodové z Tuhaně, kterou veřejnost zná spíše pod přezdívkou Makulka. Ve spolupráci s Kontem Bariéry pořádají pro malou slečnu, jež trpí takzvanou nemocí motýlích křídel, charitativní sbírku.

„Baví nás pomáhat lidem, kteří by rádi něco dělali, sportovali, ale nemohou," připomněl trenér s tím, že cílem sbírky je vybrat padesát tisíc korun. Za ty by mohla Makulka jet na několikatýdenní léčebný pobyt k moři. „Snažíme se vybrat co nejvíce peněz do Vánoc, jako dárek. Nicméně sbírka poběží dále až do jara," vysvětlil František Tomšů.

Dárci mohou přinést hotovost do tělocvičny boxerského klubu v neratovické hale nebo napsat na bcrespect@seznam.cz, odkud získají informace, jak zaslat finanční příspěvek na podporu léčby Markétky Svobodové přímo na bankovní účet organizace Konto bariéry.