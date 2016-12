Bruslaře mezi svátky lákají zimní stadiony

Mělnicko - Meteorologové pro nadcházející dny nepředpovídají mrazivé zimní počasí. O vyžití na zasněžených kopcích nebo na zamrzlých rybnících si tak mohou lidé z Mělnicka nechat zatím jen zdát.

Veřejné bruslení/Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Sportovcům, kteří nebudou vánoční svátky slavit na horách, tak jistě přijdou vhod zimní stadiony.

Mělnický i neratovický zimní stadion nabízí termíny veřejného bruslení i o Štědrém dni a dalších vánočních svátcích.



Ledová plocha mělnického zimního stadionu se pro zájemce z řad veřejnosti otevře na Štědrý den od 9 do 10 hodin. A o prvním svátku vánočním se bude led hemžit dětmi i dospělými v době od 13 do 14 a od 16 do 17 hodin. Veřejné bruslení v dalších dnech se bude řídit podle aktuálního rozpisu na webových stránkách zimního stadionu.



Neratovičtí sportovci to mají jednodušší. Tamní zimní stadion totiž bude pro bruslaře otevřen denně od 24. prosince až do 1. ledna, a to vždy ve stejnou dobu. Potvrdil to Martin Chabada, předseda klubu HC Buldoci Neratovice, který stadion provozuje. „Veřejné bruslení máme od 9.30 do 11.30 a od 13.30 do 15.30 hodin," přiblížil šéf klubu.



Kralupský zimní stadion zůstane o svátcích zavřený. Výjimkou bude pouze druhý svátek vánoční, kdy se bude bruslit od 10 do 12 a od 15 do 17 hodin.



Po zbytek týdne pak zůstane ledová plocha veřejnosti otevřena už jen v dopoledních hodinách. A bruslit se na kralupském ledě nebude ani na Silvestra či Nový rok.



Sportovci především ze Mšenska, kteří to nemají daleko do Mladé Boleslavi, mohou využít nabídky veřejného bruslení tamního zimního stadionu. Bruslí se tam na velké ledové ploše, kde se odehrávají extraligové zápasy, výhodou je tu tedy komfortní vytopená hala i s šatnami a velký prostor k bruslení.