Černé skládky se podařilo omezit sběrnými dvory

Mělnicko - Většina lidí vozí odpad do sběrných dvorů, jen výjimečně ho odhodí do příkopu nebo do lesa.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Není to tak dlouho, kdy bylo okolí měst a vesnic na Mělnicku zaplaveno odpadky. U lesních cest se povalovaly plné pytle, gauče, televize nebo pneumatiky. Se zavedením sběrných dvorů a rozšířením míst pro tříděný odpad se však výskyt černých skládek razantně snížil. Potvrdil to vedoucí mělnického odboru životního prostředí Jiří Hakl. „Co se týče Mělníka, tak je vidět, že si v posledních letech obyvatelé města zvykli, že mohou odpad zdarma odvézt do sběrných dvorů," konstatoval šéf odboru, podle něhož se pokles černých skládek pozitivně promítl i do rozpočtu města. „Dříve jsme za jejich likvidaci vynakládali ročně i několik set tisíc korun,v poslední době se to snížilo na desítky tisíc. Pokud se přece jen někde odpad objeví, snažíme se ho odstranit co nejdříve, aby se tam nerozšiřovaly nějaké divoké skládky," poznamenal Jiří Hakl.



Zbytečné výdaje se sběrem a likvidací odpadu, který lidé dříve vyhazovali, kde se jim zlíbilo, ubyly i mnoha vesnicím. Například v Chorušicích se s většími černými skládkami už téměř nesetkávají. „V posledních dvou letech se stalo, že někdo na křižovatce z Velkého Újezdu k Mělníku vysypal několik kbelíků stavební suti. Je možné, že to ani nebyli naši občané, protože ti mají možnost se stavební suti bezplatně zbavit," řekl starosta Chorušic Martin Bauer a dodal, že jednou za čas se odpad objevil na dole mezi Choroušky a Stránkou. „Šlo o nějaké vodovodní trubky a pneumatiky, které tam odvezl jeden z místních lidí. Zjistili jsme to podle dokumentů, které tam vyhodil," doplnil starosta. Chorušice dvakrát do roka organizují svoz objemného odpadu, kam mohou lidé nepotřebné věci odložit. A nechybí ani svozy nebezpečného odpadu.



S černými skládkami nemají problémy ani v Kralupech nad Vltavou, kde je svoz komunálního odpadu pro místní zdarma. „Spíš se nám stává, že nám lidé občas vyhazují například gauče a jiné věci ke kontejnerům na separovaný odpad. Ale jinak nám s otevřením sběrného dvoru podstatně ubyly černé skládky, které se objevovaly hlavně v okrajových částech města," uvedl kralupský místostarosta Libor Lesák.

Autor: Jiří Říha