Ctirad Mikeš jako starosta města žije dál

Mělník /ANKETA/ – Při pondělním zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto, že Ctirad Mikeš i po svém alkoholové aféře bude dál starostou Mělníka.

Obvykle jsou zastupitelé na svém zasedání oproti Mělničanům ve značné přesile, v pondělí tomu ovšem bylo jinak. Obyčejných občanů se sešlo několik desítek, všechny židle byly obsazené a lidi stáli dokonce až venku na chodbě, protože se do velké zasedací místnosti nemohli vejít. Důvodem bylo projednávání odvolání starosty Ctirada Mikeše (Mé Město), který nabídl svůj post jako trest za jízdu v opilosti.

Proti odvolání starosty hlasovalo sedm zastupitelů, čtyři byli pro, pět se zdrželo. Tři pak nehlasovali.

Už před začátkem zastupitelstva se v kuloárech nemluvilo o ničem jiném, atmosféra byla uvnitř celého úřadu velmi vypjatá. Starosta dorazil těsně před zahájením zastupitelstva s pokorou ve tváři. Jednání zahájil jen pár vteřin po sedmnácté hodině vyčerpaným a velmi unavených hlasem. Posledních pět týdnů, o kterých sám mluvil, jako o nejtěžších ve svém životě, se na něm značně podepsaly.

Ctirad Mikeš zahájil velmi opatrně, rozvážným hlasem, který mu dokonce několikrát přeskočil. „To, co jsem způsobil, se nedá ospravedlnit, maximálně odpustit. Udělal jsem něco, co mě do konce mého života zásadně ovlivní," jeho slova zněla až dojemně. „Měl jsem v úmyslu rezignovat. Moji kolegové mě ale přesvědčili, že jde o privátní záležitost. Neztratil jsem jejich důvěru. Nelpím na funkci starosty, není to koníček, který chci dělat do konce života. Proto chci nechat o svém odvolání hlasovat. Byl to velmi složitý měsíc, možná nejsložitější v celém mém životě," vedl starosta Mikeš svůj projev. Nutno dodat, že valná většina běžných občanů přišla starostu podpořit za to, co vše pro Mělník udělal.

V době povodní v roce 2012 starosta svým rozhodnutím, kterým riskoval svou hlavu, zachránil stovky domů místních obyvatel v Mlazicích. Ctirad Mikeš se totiž rozhodl překročit maximální kapacitu speciálních hrází. Kdyby totiž došlo k jejich protržení, škoda na hrázi za několik stovek milionů bude ležet i na jeho bedrech. On se ale rozhodl správně a svým občanům zachránil majetek za miliony korun.

Váš starosta pochybil, to sdělil do všech médií v celém Česku hned po incidentu. „Dodnes jsem se s tím nesrovnal. Proto nechám na rozhodnutí zastupitelstva, zda mám nebo nemám do voleb setrvat ve své funkci," pokračoval kajícně.

Všichni očekávali, že se okamžitě strhne horlivá diskuze jako v britském parlamentu, ale dlouho byl ticho, než se o slovo přihlásil jeden ze zastupitelů Rudolf Fidlem (KSČM). „Dlouho jsem zvažoval, zda mám vystoupit. Poprvé jsem si řekl, že je to pořádný průšvih. Ty zásluhy vám, pane starosto, už nikdo neodpáře. Byl jste ve své funkci velmi úspěšný, ale podle mého názoru by politik v této funkci měl mít čistý morální štít. Měl jste odstoupit a ne si brát své zastupitele jako rukojmí, aby rozhodli za vás. Poprvé v novodobé historii o něčem takovém budeme rozhodovat, měl jste odstoupit," řekl Fidler a dodal, že on sám bude hlasovat jako čestný muž. Nabádal ostatní, aby poslechli svůj instinkt a hlasovali podle toho, jak slíbili, když skládali slib zastupitele, tedy v zájmu občanů a města.

Po jeho proslovu nastalo znovu dlouhé ticho.

Alena Herinková (TOP09) řekla jasně, krátce a výstižně. „Budu hlasovat tak, jak jsem se já sama rozhodla," řekla.

Po další odmlce si vzala slovo zastupitelka Marie Housková (TOP09): „Platí presumpce neviny. Nebudu hlasovat. Zastupitelstvo o něčem takovém rozhodovat nemá."

Starostu musela zasáhnout i řeč Zbyňka Šnajdra (ANO 2011), která zněla čestně a dojemně. „Lidsky starostovi rád pomůžu, ale zastupuji tady lidi a pro mě je takový prohřešek neslučitelný s funkcí starosty. Já bych na vašem místě rezignoval."

Ondřej Tichota (TOP09): „Já osobně se necítím být tím, kdo o tom má rozhodovat. Zdržím se hlasování. Pokud bude Ctirad Mikeš kandidovat i v dalších volbách, musí o jeho důvěryhodnosti rozhodnout lidé."

Jak hlasovali zastupitelé?



Pro

Petr Limprecht (Mé město)

Ilona Němcová (TOP09)

Zbyněk Šnajdr (ANO 2011)

Petr Kowanda (ČSSD)

Petr Patera (ČSSD)

Rudolf Fidler (KSČM)

Robert Šlégl (KSČM)



Proti

Alena Herinková (TOP 09)

Jiří Kašparec (Mé město)

Jiřina Liptáková

Stanislav Kotek (Mé město)



Zdrželo se

Stanislav Barda (Mé město)

Vilém Kraus (Mé město)

Martin Legner (Mé město)

Milan Schweigstill (TOP 09)

Petr Volf (Mělničané)



Nehlasovali

Ondřej Tichota (TOP 09)

Marie Housková (TOP 09)

Ctirad Mikeš (Mé město)



Nepřítomni

Rudolf Kraj (ODS)

Kryštof Marounek (Mé město)

Nervy Ctirada Mikeše už byly doslova na pochodu a stále někdo přitápěl pod kotlem. Na zkušeném politikovi bylo vidět, že už je to nad jeho síly. Přesto musel vyslechnout ještě tři názory lidí z četného publika. Pan Nedvěd se ohradil, že starosta způsobil nehodu ve služebním autě a tudíž tím reprezentoval město v negativním slova smyslu. Proto by měl být odvolán.

Pan Semotán se naproti tomu postavil na stranu Ctirada Mikeše: „Jsou tu i lidé, pane starosto, kteří vás přišli podpořit. Podporujeme vás za vaše skutky, které jste pro město udělal. I když nás mrzí to, co jste udělal."

Jako poslední se dostal k mikrofonu Mělničan Jiří Čermák: „Alkohol za volant nepatří. Podle mě se k tomu ale starosta postavil jako chlap a přijme všechny důsledky. Většina chce, abyste ve své funkci zůstal. Prosím, nechme tedy pana starostu pracovat do dalšího volebního období."

Po nepřijetí návrhu na odvolání starosty ze své funkce se zřejmě ozvalo hlasité bouchnutí, jak starostovi spadl kámen ze srdce. I nadále zůstává ve své funkci i s obrovskou mírou poučení, které jistě povede jen ku prospěchu jeho práce.

Ctirad Mikeš poté přislíbil, že se bude snažit svou chybu odčinit prací. "Jsem připraven v rámci prevence kriminality navštěvovat školní zařízení a vykládat dětem, co alkohol dovede z vlastní zkušenosti. Je mi už přes šedesát let a dřív bych tomu sám nevěřil, že tomu tak je," uzavřel.

Výběr názorů z Facebooku

Šulc Miroslav: Blamáž pro veřejnost…ho neodvolají a ve funkci podrží…doufám, že se pak někde veřejně objeví, kdo jak hlasoval…



Olga Douderova: Bože můj, pořad řešíte tu blbost. Jsem ráda, že je starostou. Stojím za starostou!



Petr Slavík: Post by neměl nabízet, ale rovnou odstoupit.



Frantisek Novotny: Proč by mel odstupovat každej může udělat chybu a jestli je dobrej starosta, tak nechápu proč by měl odstoupit.



Stanislav Stanley Melichar: Hájit trestný čin mi přijde hodně zvláštní.



Lilianna Lili Lili: Zatím toho jako starosta udělal pro Mělník nejvíc!



Sona Mlejnecka: Je zvláštní, že se nenašel nikdo, kdo by mu sebral klíče od auta, nebo zavolal taxi, byl tam sám? V takových případech by se kámoš hodil.



Daniel Martínek: To si děláte srandu, když k tomu použil sl. vozidlo. To snad má k pracovním účelům, a né k soukromým účelům. To platíme všichni z našich daní. Nehledě vám asi nic neříká ETICKÝ Kodex, co?



Hedvika Mašková: Jako starosta chybu neudělal… jako člověk ano. Má tedy byt postižen jako člověk. A to zda auto bylo služební… pokud je možno použít auto po pracovní době… tak je jedno které naboural, když ho zaplatí. V dějinách politiky naší země je mnoho větších opilců. A to včetně prezidenta.



Gustav Gustav: Ukažte mi kolik ostatních ožralých zastupitelů měst a obcí, poslanců a jiných zákonodárců se k ke stejnému prohřešku postavilo jako Starosta Mělníka. Já neznám žádného. Nechci tímto výrokem nic zlehčovat, ba dokonce sem byl jedním z prvních kdo pokřikoval že by měl odstoupit, ale s odstupem času a s vývojem šetření, kdy nic nebylo ututláno, nic nebylo zameteno sem názor změnil. Nejen, že by starosta měl zůstat ve funkci, ale měl by být příkladem všem těm, co podobné a i horší excesy ututlávají a vyhýbají se všemožným způsobem jejich důsledkům. Bohužel na to občané nemají nyní vliv, a hraje zde větší váhu snaha uzmout si starostovo místo pro sebe od nenažraných držek našich zákonodárců, tedy špinavá politická hra.



Pozn.: Názory ponechala redakce bez korektur