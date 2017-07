Ctirad Mikeš: Je to nejhorších pět týdnů mého života

Mělník /ROZHOVOR/ – Nejhorších pět týdnů starostova života v nejistotě právě končí. Dnes v podvečer mělnické zastupitelstvo živě rozhodně o tom, zda bude starostou Mělníka Ctirad Mikeš i zítra. Starosta odpověděl zcela otevřeně pro Mělnický deník na pár otázek.

Jaké jsou vaše pocity před pondělním verdiktem?

Cítím se velmi špatně. Beru to jako svoje osobní selhání. Člověk si pořád hledá nějaké důvody. Přiznám se, že nejsem schopen si to vysvětlit, ale to neznamená, že bych se chtěl nějak ospravedlňovat. To, co jsem provedl, se dá nanejvýše omluvit a jen konstatovat.

Někteří občané Mělníka na sociálních sítích volali okamžitě po vašem odvolání. Vy jste ale předložil svůj post k projednání v zastupitelstvu.

Je to privátní záležitost. Není to věc, která by přímo vyplývala z mé funkce starosty. Pokud by šlo o starostovskou záležitost, okamžitě bych na svůj post rezignoval. Zastupitelstvo v rámci demokracie může rozhodnout o setrvání nebo o odvolání z funkce.

Jak ten čas prožíváte v soukromí? Jistě není jednoduché čekat v nejistotě, co bude dál?

Je to pět nejtěžších týdnů mého života. Možná daleko složitějších než v době povodní, tehdy jsem shodil sedm kilo stejně jako teď, ale bylo to možná příjemnější.

Je to pro vás velké ponaučení?

Říkám otevřeně, že jsem překvapen sám sebou a mám pocit, že bych spíš měl sdělovat mládeži, jak moc nebezpečný alkohol může být. Člověk se nemá přeceňovat. Nikdy neví, co se může stát. Dnes bych mohl chodit po školách a vykládat, co se všechno může stát. Domníváme se, že to zvládáme a ovládáme, ale není tomu tak. Je to pro mě obrovské ponaučení.

Naštěstí se ale při vašem incidentu nestalo nic dramatického. Jen škoda na majetku. Bylo to vlastně takové štěstí v neštěstí.

Jsem strašně rád, že se nikomu nic nestalo. Škoda na majetku se dá vždy nahradit a spravit. Kdyby se někomu něco stalo, nebyl bych to absolutně schopen objektivně a vážně přežít. To bych si nikdy neodpustil.

Jak vidíte vaše dnešní šance na setrvání ve funkci?

Je to věc čistě zastupitelů, od toho ta demokracie je. Výsledek uvidíme při zasedání. Jsem chybující člověk, buď mi to omluvíte a já se budu snažit vám to vynahradit. Nebo ne. Jsem připraven v rámci prevence kriminality navštěvovat školní zařízení a vykládat dětem, co alkohol dovede z vlastní zkušenosti. Je mi už přes šedesát let a dřív bych tomu sám nevěřil, že tomu tak je.