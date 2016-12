Daň z nemovitosti města na Mělnicku nezdraží

Mělnicko - Daň z nemovitých věcí musí majitelé zaplatit do konce května.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Žádné z měst na Mělnicku nepočítá v následujícím roce se zvýšením daně z nemovitosti.

V Mělníku platí lidé stejnou částku už šest let. Od doby, kdy se měnil zákon a základní sazba daně z nemovitosti stoupla u bytů, domů i pozemků na dvojnásobek, z koruny za metr čtvereční na dvě. Města ji mohla místním koeficientem upravit, zvýšit i snížit.

Mělník to tehdy nevyužil. A ani se na to nechystá. Podle starosty Ctirada Mikeše zůstává daň shodná jako v minulých letech. „Při stávajícím vysokém zdanění v Česku by nebylo fér majitele nemovitostí postihovat další ekonomickou zátěží," poznamenal starosta.

Ani v Neratovicích se koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti pro příští rok nemění, stejné zůstávají od roku 1994. Nejnižší platí pro rekreační stavby (1,5) nebo pro nemovitosti v Korycanech a Horňátkách (1,6). Lidé v Mlékojedech a Byškovicích musí dvoukorunu za každý metr čtvereční násobit dvěma, v Lobkovicích a Neratovicích 2,5.

Kralupští zastupitelé schválili navýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti z 1,5 na 2 před třemi lety. Současně ho ale zmírnili pro městské části Lobeček a Mikovice na 1,6. V Minicích a Zeměchách platí koeficient 1,5. Jako kompenzaci za navýšení daně z nemovitosti město podle mluvčího Aleše Levého zrušilo poplatek za svoz komunálního odpadu.

Daň z nemovitých věcí musí majitelé zaplatit do konce května. Finanční úřady jim předem pošlou složenku s vyměřenou částkou. Spěchat ale musí každý, kdo získal nemovitost do vlastnictví v letošním roce, ať už ji koupil nebo dostal. Na podání daňového přiznání má čas pouze do posledního ledna.