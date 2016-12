Dětská pohotovost? Na Mělnicku žádná není

Mělnicko - V době, kdy jsou ordinace lékařů zavřené, musí lidé se svými úrazy a nemocemi na pohotovost. Na Mělnicku je však o tento typ zdravotnických služeb nouze.

Bojíte se, že se vaše dítě při zkoušení lyží, které dostalo pod stromeček, zraní? Nebo že na sebe dokonce zvrhne horký olej, který vám zbyl po smažení řízků? Pak se obrňte trpělivostí a doufejte, že máte v nádrži auta dost benzinu. Na Mělnicku totiž fungují pouze dvě pohotovostní lékařské služby, které navíc slouží jen dospělým pacientům.

Na sociálních sítích se nedávno jeden zoufalý rodič v brzkých ranních hodinách ptal, zda někde na Mělníku najde lékaře, který by mimo běžné ordinační hodiny ošetřil jeho dítě. Od ostatních diskutujících se bohužel nedočkal potěšujících zpráv. „Na Mělníku dětská pohotovost není, spádová je v nemocnici v Mladé Boleslavi. Pak je ještě v Roudnici nad Labem. Anebo v Praze," objasnila jedna z maminek současnou situaci, kdy musí rodiče nemocných nebo zraněných dětí sednout do auta a ujet desítky kilometrů s naříkající dcerou či synem do některého z okolních měst. „Nechápu, jak ve městě, jako je Mělník, může chybět dětská pohotovost!" rozčilovala se nad chybějící službou další z diskutujících maminek.

Ani dospělí pacienti však nemají na Mělnicku právě na růžích ustláno. Pohotovost pro ně o víkendech a svátcích zajišťuje personál záchranné služby ve svém areálu. Pokud je ale lékař ve službě právě u zásahu, musí počkat na jeho návrat.

Jistotu ošetření mají ještě lidé, kteří vyhledají ušní, nosní a krční pohotovost v mělnické nemocnici. Na dětské pacienty tam ale nejsou zařízení, ti musí v doprovodu svých rodičů hledat pomoc jinde.