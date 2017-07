Díky nízké nezaměstnanosti najdou absolventi lehce práci

Mělnicko /ANKETA/ - Do lavice v září už neusednou, škola je pro ně minulostí, ale poslední prázdniny si ještě většina z nich pořádně užije. Čerství absolventi s nástupem do zaměstnání nespěchají. Status studenta, to znamená úhrada zdravotního a sociálního pojištění, mají studenti středních odborných učilišť a středních škol do 31. srpna. U studentů vysokých škol platí, že pojištění je placeno do konce následujícího měsíce po vykonání státní zkoušky.

Lukáš Kolbaba, čerstvý absolvent Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce, se právě vrací ze zahraničí. „O prázdninách mám naplánované cestování a několik brigád. V září nastupuji na Strojní fakultu ČVUT. Takhle to má většina mých spolužáků," říká Lukáš Kolbaba. „Řada mladých lidí si práci hledá už v době, kdy ještě studuje. Také zaměstnavatelé mají zájem o uchazeče, kteří mohou do firem vnést inovativní myšlení, nové prvky a nadšení. Nicméně absolventi, kteří práci přes léto neseženou, přichází do evidence Úřadu práce ČR. Hlavní vlna je právě v září," říká tisková mluvčí Kateřina Beránková. „Většina mladých lidí si chce ještě užít posledních dvou měsíců volna a do práce nastupují až na podzim," potvrdil i ředitel Kontaktního pracoviště Úřadu práce v Mladé Boleslavi Pavel Krpálek a dodal, že přesto se malá část absolventů zaregistruje na úřadu práce hned po ukončení studia. Vzhledem k současné nízké nezaměstnanosti naštěstí ani absolventi bez praxe nemají se sháněním místa větší problémy. „I když řada zaměstnavatelů stále dává přednost zájemcům s praxí. V tom ohledu může úřad práce mladým lidem pomoci, a to například prostřednictvím společensky účelného pracovního místa," říká Krpálek. Jiná situace je v oblasti hledání brigád, kterých je velký nedostatek. Na Úřad práce v Nymburce se podle vyjádření ředitelky tohoto kontaktního pracoviště Lenky Průchové hlásí každoročně v září kolem 200 studentů v rámci okresu. „V současné době evidujeme zhruba 300 volných pracovních míst, kde hledají i absolventy, škála je poměrně široká, od dělnických profesí až po odborné," říká Lenka Průchová. V evidenci Úřadu práce se objevují nejčastěji absolventi středních škol a učilišť, především pak škol zaměřených na ekonomiku, administrativu, podnikání, gastronomii, osobní a provozní služby. Naopak velké šance na získání práce v co nejkratší době mají absolventi vysokých škol, především lékařských fakult, strojírenských a elektro oborů. Velká poptávka je také po absolventech řemeslných oborů. Pro ty absolventy, kteří si při hledání práce sami nevědí rady, fungují na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání.

Autor: Pavla Franzkiová, Ivana Šmejdová