Sakury ve Fričově ulici jsou v žalostném stavu

Mělník – Po zveřejnění informace, že město chce opravit neschůdný chodník ve Fričově ulici a pravděpodobně kvůli tomu budou muset zmizet z ulice japonské třešně, strhala se na sociálních sítích žhavá debata obyvatel. Nejčastější názory protistrany jsou takové, že vedení radnice chce udělat z Mělníka betonové město jen pro auta a zničit veškerou zeleň.

Nejbouřlivější názory na Facebooku zřejmě projevil Ondřej Plechatý, který nerozumí pohnutkám místostarosty Milana Schweigstilla. „Čí nápad je místo odfrézování a položení nového asfaltu vrstvit jednu vrstvu na druhou a pak to svádět na kořeny stromu?“ rozčiluje se aktivní uživatel sociálních sítí. „Nehledě na fakt, že se to mělo řešit ale o dost dříve a ne to dělat zase na poslední chvíli, s co možná největšíma škodama. Ale to se jaksi nehodí do krámu, je chlup před volbama a vlastně za vše můžou jiní.“



Vedení města ovšem požádalo již před diskutovaným záměrem komisi životního prostředí, aby se k situaci se vyjádřila, protože chodník je v současné chvíli v dezolátním stavu a proto je i velmi nebezpečný. Opravit se proto rozhodně musí.

„Odborníci dendrologové zatím předběžnou kontrolou zjistili, že stromy jsou botanicky v žalostném stavu, i tak budu chtít, aby nám toto vyjádření dali písemně,“ uvedl místostarosta Milan Schweigstill.

Stromy nejsou kvalitní, jsou velmi staré a svá nejlepší léta již mají za sebou. „Rozhodně se ale budou vyjadřovat odborníci k tomu, co se se sakurami bude dít dál,“ vysvětlil místostarosta.

Řešením není podle radnice ani zvednutí povrchu chodníků nad kořeny stromů. „Když zvedneme chodníky, svedeme tak případnou vodu do domů, které jsou v těsném okolí,“ vysvětlil místostarosta s tím, že vedení Mělníka bude ještě celou situaci konzultovat s botaniky.



Pokud by se nakonec japonské třešně odstraňovaly, určitě se podle slov místostarosty najde jiná vhodná lokalita, kde by mohly být vysázeny nové sakury a neničily by svými kořeny vozovky ani chodníky.

Ze sociálních sítí

Ondřej - Patří to tam, co si dokážu vzpomenout, pak nechápu proč to nějakýmu "inteligentovi" najednou překáží. Co dát autorovi přátelskou deku, jen čistě, aby si uvědomil, že přetvářet si Mělník ku obrazu svému se zas tak nevyplácí?

Katka – Doufám, že to nějak vymyslí… Byla by to obrovská škoda… Je to nádhera..

Ivana - Taková nádhera. Kterého chytráka to napadlo? Škoda. Vše hezké se zničí

Lilianna - To by byla velká škoda, hlavně, že je všude samý obchoďák!

Stanislav - Také nejsem botanik nebo odborník na stromy. Ale nedaly by se sakury případně jen někam přesadit. Hledá se řešení, což snad znamená úvahu i této varianty. Rozhodně je to vždy krásný pohled na rozkvetlé sakury.

Martina - To snad nikdo nemůže dovolit, aby je pokácel

Boris - Věřím, že se najde řešení, které bude vhodné, jak pro silnice, tak pro stromy. A zdejším křiklounům doporučuji studenou sprchu, tou se da hysterie celkem dobře potlačit! A nebo varianta Brod, zachovat stromy a vyhnat auta.

Přemysl - Krásných sakur mi bude líto, ale jistě je nechtějí vykácet jen tak ze svého rozmaru. Jen ta informovanost ze strany radnice je poněkud drhnoucí.