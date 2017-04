Do lužecké školy se hlásí přes dvacet dětí

Do Základní školy v Lužci nad Vltavou se hlásí do první třídy pro příští školní rok 22 dětí. V sobotu tak měli rodiče poslední šanci přijít s dětmi k zápisu.

Nová paní učitelka Jana Vaňková, která na škole začne učit teprve od září, se ujme právě nových prvňáčků. Při zápisu se děti seznámily nejen s novými učitelkami, ale musely na interaktivní tabuli poznávat barvy a tvary. Paní učitelka se vyptávala na to, která ruka je pravá a která levá a zda dokážou vylovit správný počet míčků. Od ředitelky školy Pavly Kopelukové si potom odnesli nejen pamětní list, ale také pastelky, malé lego a něco na zub. To zda je dítě přijato do školy se rodiče dozví do konce dubna.