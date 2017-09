Do školek zatím nenastoupilo jen pár dětí

Mělnicko – Novela školského zákona, která vešla v platnost letos v září, ukládá rodičům povinnost vodit své děti rok před nástupem do školy do mateřinky. V případě, že tak neučiní, hrozí jim podle platných zákonů pokuta až do pět tisíc korun.

dnes 06:51 SDÍLEJ:

I když většina rodičů tento nový závazek vzala na vědomí a své potomky do školky pravidelně vodí, najdou se i tací, kteří si s novou povinností hlavu nelámou. Podle hospodářky mateřské školy harmonie v Neratovicích Marcely Čechové je k dnešnímu dni přijatých 174 předškoláků, z nichž jedno dítě dosud do školky vůbec nedochází. „Jeho docházku řeší pracovnice odboru sociálních věcí a školství městského úřadu,“ vysvětluje hospodářka.



Tisková mluvčí neratovické radnice Jiřina Kovářová doplnila, že další předškoláci jsou evidování v soukromých mateřských školách či v mateřských školách v sousedních obcích.



Mělnickou mateřskou školu Zvoneček navštěvují asi tři desítky předškolních dětí, šest z nich dostalo odklad školní docházky. Podle ředitelky Ivany Hořejší školka na dohledání dětí, které jsou povinny předškolní docházku navštěvovat, spolupracuje se zřizovatelem. V tomto případě je to město Mělník.



V případě, že se úřednice dětí nedopátrají, musí se hledat ve školkách po celém Česku. ČTĚTE TAKÉ: Z Neratovic se do Prahy vlakem jezdí po silnici Školky jsou mezi sebou povinny si hlásit spádové předškoláky. „Když k nám bude chodit dítě, které má pobyt v jiném kraji, budu jim to tam hlásit. Je mi jasné, že to dítě tam budou hledat,“ dodala ředitelka Zvonečku s tím, že takový případ už letos řešila.



V Kralupech je podle vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Evy Ivanové problematické hodnotit docházku po prvním měsíci zahájení školního roku. „Jako zřizovatel nemáme momentálně informace o tom, že by děti neplnily povinnou předškolní docházku,“ řekla Ivanová. ČTĚTE TAKÉ: Novorozence v mělnické nemocnici budou hlídat nové monitory dechu



V mateřince v Třebízského ulici je jedenáct předškoláku a podle ředitelky Michaely Mikešová nastoupily ke vzdělávání všechny děti.



Podle ředitelky Hany Švecové z mateřské školy Libiš je v tomto zařízení momentálně 24 předškoláků a jedno dítě v individuálním vzdělávání. „S rodiči nemáme problém, máme problém s nesmyslností zákona. Pro rodiče je to nesmyslné omezení jejich práv, pro nás zase přidělaná zbytečná práce,“ uvedla Hana Švecová. Pokud se rodiče z nějakého důvodu rozhodnou svého předškoláčka do školky nedávat, mají ještě v odůvodněných případech možnost individuálního vzdělávání. Jestliže se pro tuto variantu rozhodnou, musí to ovšem oznámit řediteli příslušné spádové mateřské školy. Oznámení musí obsahovat mimo jiné i důvody k tomuto kroku. ČTĚTE TAKÉ: Vrata zbrojnice už několikrát zbrzdila hasiče

Autor: Barbora Walterová