Domácí chovy ohrožují ptáci z volné přírody

Mělnicko - Po deseti letech se ptačí chřipka vrátila do Česka. Viry řádí na jihu Moravy i ve středních Čechách, pouhých dvanáct kilometrů od hranic mělnického okresu, v Lázních Toušeň na Praze-východ.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/David Taneček

Zatím zasáhly jen velké chovy, strach mají ale i majitelé domácích chovů. O své slepice, kachny, husy i holuby, papoušky a pštrosy. Aby se ptáci nenakazili nebo nemuseli být utraceni kvůli příliš blízkému ohnisku.



„Situaci velmi bedlivě sledujeme, zejména proto, že se pásmo dozoru rozšířilo až na některé lokality v mělnickém okrese," říká David Rameš, jednatel cítovského svazu chovatelů a generální sekretář Českého svazu chovatelů.



Základní ochranou domácích chovů před viry ptačí chřipky podle něho je, aby se všichni chovatelé snažili mít své svěřence zavřené. „Důvodem je zamezení styku s volně létajícími ptáky, zejména pak jejich trusem. Virus se totiž nepřenáší vzduchem," vysvětluje David Rameš.



Technická opatření začínají zakrytím kurníků, výběhů a voliér střechou nebo plachtou tak, aby se zabránilo vniku trusu od ptáků z volné přírody do prostor obývaných svěřenci chovatelů. „Samozřejmě se tím nemyslí hermetické uzavření chovů, ale horní zakrytí. Zamezit by se mělo i vniknutí trusu do míst, kde je krmivo, ale to mají asi všichni chovatelé ve chráněných nádobách," poznamenal člen Českého svazu chovatelů, který se sám věnuje chovu drůbeže, brah-mánek a zakrslých velsumek, nebo holubů. Doma má i králíky a kozla Artura.



Dalším doporučením je oddělit od sebe vodní a hrabavou drůbež tam, kde ji mají chovatelé pohromadě.



„Holubi jsou zvláštní kategorie, neboť u nich se dosud, za mnoho let sledování, výskyt viru H5N8 neprokázal," připomněl David Rameš, podle kterého proto jedná Český svaz chovatelů se Státní veterinární správou o vyjmutí holubů z direktivního vybíjení v postižených pásmech.



„Přesto i u holubů platí základní pravidla o zavedení uzavřeného chovu. Troufám si ale tvrdit, že to tak většina chovatelů má, neboť voliérový chov holubů u nás převažuje," doplnil David Rameš.

Je nějaká možnost nechat své chovy proti ptačí chřipce očkovat?

Ne, proti této nákaze není očkování dostupné.



Platí zákaz výstav drůbeže, okrasného ptactva a holubů nejméně do konce ledna s možností prodloužení zákazu. Chystali jste se někde vystavovat, třeba v Lysé nad Labem na výstavě Náš chovatel, která měla začít právě dnes?

V Lysé nad Labem v lednu vystavuje tradičně řada chovatelů z okresu Mělník, dokonce mezi chovateli holubů z okresu probíhá na této výstavě okresní soutěž. Nicméně platí, že teď jde vše stranou.



O drůbež už kvůli ptačí chřipce přišli například chovatelé z nejbližšího ochranného pásma ohniska u vesnice u Moravského Krumlova, od státu mají dostat odškodnění. Jaká částka by podle vašich zkušeností pokryla skutečnou hodnotu chovného ptactva?

Výše odškodnění je uvedena ve formuláři zveřejněném Státní veterinární správou. Jednotlivé částky jsou plus mínus odpovídající skutečnosti, ovšem nezohledňují jiný, a to zásadní aspekt čistokrevného drobného chovatelství. Řada chovatelů v Česku disponuje některými zcela unikátními, raritními a geneticky cennými chovy, které mnohdy nemají obdobu. Jde o výjimečná plemena nebo jejich netradiční rázy a kresby. Někdy se taková forma vyskytuje právě jen u jediného chovatele a stojí za tím léta šlechtění a nenahraditelného úsilí. V takovém případě znamená vybití chovu ztrátu, kterou nelze finančně vyčíslit a je obzvláště bolestivá. Na řadu takovýchto chovů dokonce poskytuje ministerstvo zemědělství dotace v rámci zachování genových zdrojů vybraných plemen.



Okrasní a exotičtí ptáci, například papoušci, se prý u ohnisek výskytu ptačí chřipky utrácet nebudou, pokud chovatelé požádají o výjimku. Není to nebezpečné?

Výjimky řeší Státní veterinární správa prozatím individuálně, Český svaz chovatelů vede jednání za účelem stanovení konkrétních pravidel. V případech cenných chovů může například dojít jen k jeho uzavření a důslednému monitorování než hned k jeho likvidaci. Koneckonců jistě obdobně by se postupovalo v případě výskytu nákazy například v zoo. V této chvíli jistě víme, že nákazu vnímají a přenášení z ptáků jen zástupci drůbeže (vodní a hrabavé), holubi ji nepřenášejí (je dokázáno mnohým testování). U exotického ptactva je otázka přenosu viru H5N8 skutečně doslova otázkou. Ovšem právě u exotického ptactva by byl případný přenos tou největší komplikací, vzhledem k téměř výhradně vedení uzavřených chovů a oddělení chovných jedinců, respektive párů.

Chová také některý z členů cítovského svazu chovatelů papoušky?

Chov exotického ptactva je běžnou součástí mnoha zájmových chovů a tak i u nás je několik chovatelů, kteří mají alespoň tu andulku v obýváku. Musím ale říct, že naštěstí žádný z nás nevlastní jedince obzvláště cenné či chráněné (typu CITES).