Dotace na mělnický sport omezení nečeká

Mělník – V letošním roce byly vyslyšeny všechny kluby s žádostmi o dotace na opravy zázemí.

Ilustrační foto.Foto: Archiv

Pět milionů korun na přímou podporu sportu a další milion na opravy sportovních ploch nebo zázemí. To je částka na následující rok, s níž počítá město Mělník. Potvrdil to místní radní a šéf sportovní komise Petr Limprecht.

„Příští rok je nadějný, peníze na sport nižší nebudou, naopak mírně stoupnou," řekl Petr Limprecht a připomněl, že v letošním roce došlo k naplnění všech žádostí o opravy zázemí sportovních oddílů, „nepamatuji si, že by to tak bylo někdy v minulosti."



V tomto roce výrazně stouply příspěvky města na sport. Potřeby klubů sleduje sportovní komise, která rovněž hodnotí jejich žádosti o dotace. „Scházíme se až dvakrát v měsíci. Členy sportovní komise jsou přitom i zástupci klubů," vysvětlil Petr Limprecht, který je sám hlavním trenérem sportovního oddílu Taekwondo Hansoo.



Sportovní komise vychází z koncepce, která před časem nahradila deset let starý systém podpory sportu. Sportovci teď například předem vědí, s jakou podporou mohou v následujícím roce počítat. „Blížíme se k naplnění sportovní koncepce. Ve sportovní terminologii to znamená, že jsme v cílové rovince," poznamenal Petr Limprecht.



Mezi letošními dotacemi, které schválili místní zastupitelé podle návrhu sportovní komise, bylo například skoro osmdesát tisíc pro tenisový oddíl na plot u kurtů, přes sto dvacet tisíc na opravu tribuny pro Fotbalový klub Mělník, osmdesát tisíc na rekonstrukci tělocvičny ve Sportovní ulici pro klub Box Mělník nebo přes devadesát tisíc pro sokoly na opravu podlahy v Tyršově domě.