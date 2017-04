Při výběru dovolené hraje hlavní roli jistota a pohodlí

Mělnicko – Vyplatí se first minute zájezdy, nebo letos dojde spíš na jejich opak, takzvané last minute neboli na poslední chvíli? „Výhodou nákupu dovolené už na podzim je nejen sympatická cena, ale zároveň mnohem větší výběr hotelů a služeb, což oceňují zejména rodiny s dětmi," vysvětluje Jaroslava Šimáčková z poděbradské CK Livia.

Podobně v mladoboleslavské Invii poptávka po letních dovolených koupených několik měsíců dopředu stoupla oproti loňsku o padesát procent, a tak v prázdninových termínech už zřejmě nebude tak velký výběr v zájezdech na poslední chvíli. „Můžu říct, že například na celozávodní dovolenou automobilky, která je letos v termínu od 1. července, je už hodně termínů vyprodaných," naznačuje David Maděra s tím, že to neznamená, že by o last minuty nebyl zájem.

„Jde spíš o to, že klienti teď preferují jistotu zájezdu, nižší zálohu a nemusí se rozhodovat pod tlakem," dodává.

Cestuje se nejen k moři nebo za poznáním, ale také do lázeňských destinací. „Zájezdy do termálů a wellness hotelů na Slovensku a v Maďarsku se prodávají velice dobře, letos jsme přidávali do nabídky mnoho nových termínů," říká Hana Kadeřávková z CK Monatour v Nymburce.

Hitem se v poslední době stávají dovolené pro turisty ve věku 55+. Bývají to zájezdy do osvědčených destinací u moře, letecky, s kvalitním hotelem a stravou all inclusive nebo plnou penzí.

Starší turisté preferují většinou alespoň jeden výlet v ceně a možnost přiobjednat si další.

Cestovní kanceláře se také nezřídka setkávají s nestandardními požadavky klientů, k nimž patří například cestování s domácím mazlíčkem. To však zkušení pracovníci cestovek nedoporučují.

„Nedávno jsem letěl se skupinou na portugalský ostrov Madeira, ale kvůli špatnému počasí jsme se museli vrátit zpátky do Mnichova. Ani druhý let nebyl bez problémů. Jedni z klientů vezli s sebou psa a jistě si dovedete představit, jaké trauma musel pejsek zažívat při opakovaném mnohahodinovém pobytu v nákladovém prostoru letadla. Myslím, že ho páníčkové už nikdy s sebou na podobnou dovolenou nepovezou," říká Jiří Matoušek, majitel cestovní kanceláře v Nymburce.

V mladoboleslavské Invii se zase setkali s požadavkem klientů, aby se poblíž jejich ubytování nezdržovaly děti. „Jde například o páry, které chtějí v zahraničí strávit svatební cestu. Několikrát se mi stalo, že si přáli, aby u hotelu nebyly klouzačky, které by děti lákaly," podotkl David Maděra.

Některé cestovní kanceláře nabízejí pro tuto skupinu lidí hotely, kterým se říká 21 plus. Znamená to, že zde mohou být ubytovaní pouze dospělí. „Já proti dětem nic nemám, ale pracuji jako učitel, tudíž si v průběhu školního roku dětí užiju až až. Když jedu na dovolenou, chci si od nich logicky odpočinout. Hotely 21 plus jsou sice dražší, ale rád si za tento komfort připlatím. Byl jsem takhle například na španělské Ibize," popsal své zkušenosti mladý pedagog Daniel Dlouhý.

I on ale připouští, že nejčastěji cestuje na vlastní pěst, tedy bez pomoci cestovek. Tento trend je u mladých lidí stále běžnější, služby cestovních kanceláří zkrátka nevyhledávají. Sami si zajistí letenku i ubytování přes internet a cestují po vlastní ose. Důvodem je nejen absolutní svoboda, ale také znatelně nižší cena.

Vzhledem k tomu, že jsou oproti generaci svých rodičů mnohem lépe jazykově vybaveni, nepotřebují v zahraničí služby delegáta cestovní kanceláře.

Platí to ovšem jen do určitého věku. „Rodiny s malými dětmi jsou naše další významná skupina klientů, ti chtějí mít jistotu, že bude o jejich potomky postaráno," potvrzuje Stanislav Kán z další cestovní kanceláře. Mimochodem také tvrdí, že budoucností cestovních kanceláří je internet.

Trh v oblasti cestovního ruchu se velmi rychle vyvíjí a stále více se uplatňují výpočetní technologie. Řada klientů už dnes osobně vůbec do kanceláře cestovky nepřijde, vše se vyřizuje přes internet a pomocí emailů.

Do budoucna bude podle Jaroslavy Šimáčkové z CK Livia v Poděbradech zbytečné sedět v kanceláři a čekat na zákazníky z ulice. Největší boj cestovních kanceláří tak bude o zviditelnění se na internetu. A v neposlední řadě se podle ní výrazně zintenzívní péče o klienty.