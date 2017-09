Fričova ulice zřejmě přijde o kvetoucí sakury

Mělník – Obyvatele mělnické Fričovy ulice děsí, že by mohli přijít o nádherně kvetoucí sakury pod okny domů, jejichž květy připomínají velké růžové bambule.

Celá Fričova ulice, která vede od Pražské směrem ke střední zahradnické škole, si totiž podle vedení města žádá generální rekonstrukci. Potvrdil to místostarosta Milan Schweigstill s tím, že komunikace je v této části vyvýšená, protože je na ní několik vrstev asfaltu a po stranách se tak tvoří žlaby. Ty by mohly vážně poškodit projíždějící vozidlo. „Budeme muset vybrat povrch silnice do základů. Brzdí nás ale sakury vysázené v chodníku, jejich kořeny se totiž dostávají na povrch a zvedají jejich povrch místy až o dvacet centimetrů,“ řekl místostarosta.

Technologicky by tak bylo žádoucí, aby byly sakury z ulice odstraněny úplně, ale vzhledem k úchvatnosti kvetoucích japonských třešní řeší vedení radnice celou situaci s odborem životního prostředí. „Nejsem botanik, abych dokázal říct, jestli je možné ty kořeny nějakým způsobem ořezat, nebo upravit, ale o tom pochybuju. Myslím si, že by bylo nejvhodnější je odstranit a vymyslet jinou náhradní výsadbu. Tato otázka ale zatím není vyřešená,“ vysvětlil Schweigstill.

Řešením není ani zvednutí povrchu chodníků nad kořeny stromů. „Když zvedneme chodníky, svedeme tak případnou vodu do domů, které jsou v těsném okolí,“ vysvětlil místostarosta s tím, že vedení Mělníka bude ještě celou situaci konzultovat s botaniky.