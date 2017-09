Hluchoslepí sportovci přijedou do Kralup bojovat o medaile na Lormolympiádě

Kralupy - Na prodloužený víkend do Kralup nad Vltavou se sjedou už za pár dní hluchoslepí borci z celé republiky, aby si zasoutěžili na Lormolympiádě. Už šestý ročník celostátní sportovní soutěže pro hluchoslepé se uspořádá tento víkend. Letos se do Lormolympiády přihlásilo dvacet tři zájemců, kteří budou v sobotu dopoledne soutěžit o medaile na atletickém oválu v areálu zdejšího Sokola, a to v šesti disciplínách: běhu na 50 metrů, vytrvalostním a překážkovém běhu s trasérem, vrhu koulí, hodu oštěpem a skoku do dálky.

Letos se do Lormolympiády přihlásilo dvacet tři zájemců, kteří budou v sobotu dopoledne soutěžit o medaile na atletickém oválu v areálu zdejšího Sokola.Foto: Foto: Archiv Lorm

Tradiční sedmou disciplínou je hra v šachy. V případě deště proběhne Lormolympiáda v tělocvičně v přizpůsobených disciplínách. Účastníci se mohou také těšit na bohatý doprovodný kulturní a společenský program. Lormolympiáda však není jen o výkonech, tréninku, sáhnutí si na dno svých sil, průběžném udržování a navyšování fyzické kondice, medailích a diplomech, ale především a hlavně o vzájemném respektu a přátelství. Atmosféru jedinečného sportovního zápolení mezi hluchoslepými vystihla účastnice hned prvního ročníku Stanislava Kníchalová: „Všichni jsme byli Lormolympiádou doslova lapeni. Každý z nás se cítil borcem a určitě nám všem stouplo sebevědomí při hlášení výsledné délky hodu a času při běhu a ještě za hlasitého povzbuzování, ovací a potlesku diváků.“ ČTĚTE TAKÉ: Ovocná nepojme další dopravu, obyvatelé lokality se bouří Podmínky u jednotlivých disciplín jsou uzpůsobeny možnostem hluchoslepých sportovců. „Například při běhu má každý závodník svého traséra, kterého se může přidržovat buď za nadloktí nebo pomocí provázku, gumy či šátku nebo hole,“ přibližuje akci organizátorka a metodička ze sdružení LORM Zdena Jelínková. Průvodci a traséři zajišťují bezpečnost sportujících účastníků, veškeré dění je pro přítomné komentované prostřednictvím megafonu a individuálně tlumočené do znakového jazyka a dalších komunikačních systémů, které používají osoby s hluchoslepotou. „Do vybraných atletických disciplín se přihlásil dostatečný počet mužů a žen, a proto je možné na přání samotných hluchoslepých sportovců opět oceňovat medailemi zvlášť ženy a muže,“ doplňuje Petra Zimermanová, ředitelka spolku. Lormolympiáda dává prostor osobám s hluchoslepotou předvést své fyzické schopnosti a dovednosti a také posilovat sportovního a kamarádského ducha. ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Kralupské naděje v přípravě podlehly Kladnu

Autor: Barbora Walterová