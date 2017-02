Hosté soukromého klubu u náměstí budí spáče

Mělník - Návštěvníci soukromého klubu znepříjemňují život lidem v domě, kde klub sídlí, i kolemjdoucím.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Archiv

Od konce loňského prosince je v suterénu jednoho z bytových domů pár kroků od náměstí Míru v provozu soukromý klub, kde až do ranních hodin vyhrává hlasitá hudba a baví se tam mladí lidé. Městu je však provozovna trnem v oku.

Podle mělnického starosty Ctirada Mikeše dochází před klubem často k porušování vyhlášky o veřejném pořádku a obyvatelé domu, v jehož útrobách se provozovna nachází, si často stěžují na nepříjemný hluk. „Konávají se tam noční party a zejména v ranních hodinách, kdy se omladina rozchází do svých domovů, bývá situace vážná," řekl starosta. Někteří návštěvníci podle něho z klubu odcházejí v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek.

Vandalismus i střety s auty

Na ulici před klubem, která je zároveň pro auta jedinou přístupovou cestou do historického centra města, pak způsobují konfliktní situace, protože vstupují přímo do vozovky. Nebo se dokonce chovají jako vandalové. „U vstupu do provozovny není žádný prostor pro ty, kteří chodí ven kouřit, nejsou tam popelníky ani odpadkové koše. Okolí domu také podle toho vypadá," připomněl mělnický strážník Petr Limprecht a dodal, že někteří hosté se nezdráhají ani použít veřejný prostor místo toalety. „Navíc jsme už několikrát museli řešit také podnapilé osoby mladší osmnácti let," doplnil strážník.

Výjimkou není ani to, že po návštěvnících odcházejících z klubu zůstanou na zemi střepy z rozbitých sklenic a lahví. „V době otevření provozovny místo monitorujeme kamerou, abychom mohli v případě potřeby rychle zasáhnout," připomněl Petr Limprecht.

Město přitom nemá na provozovatele účinné páky, do soukromého klubu je městské policii vstup zapovězen. „Situaci průběžně řešíme s hasiči z hlediska požární bezpečnosti, s policií a živnostenským i sociálním odborem. Snažíme se dělat maximum možného, samozřejmě v mezích zákona," vysvětlil Ctirad Mikeš, který má radu i pro obyvatele domu. „Mohou například požádat hygieniky, aby přišli změřit úroveň hluku, zda je přípustná a podobné zařízení tam vůbec může být provozováno," doplnil.