Hostín u Vojkovic se vymanil z dluhové pasti

Hostín u Vojkovic - Kdysi beznaděj, dnes pohoda. Úvěr se tenčí a v kase jsou našetřené peníze.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Před pěti lety byla vesnice v zoufalé situaci. Zdálo se, že ji dluhy a exekuce položí. Z ekonomické pasti se však dostala. Nešlo o zázrak, ale dlouhou cestu plnou práce.

Podle starosty Luboše Líbala mířil Hostín u Vojkovic k lepším časům dva roky. „Exekuci jsme už dávno zahnali, úvěr se rok od roku tenčí, dokonce máme i našetřené peníze," říká o dnešním stavu starosta.

V roce 2012 se přitom zdálo, že obec nemá naději. Její realitou byla prázdná kasa a věřitelé s nataženou rukou.

Jak psal tehdy Mělnický deník, za dluhy stála především stavba kanalizace, která dosáhla cíle později, než měla. A s tím související pokuta třináct milionů korun.

Pokud by obec nedokázala splácet až sto padesát tisíc korun měsíčně, exekutoři by poslali její majetek do dražby.

„Kanalizaci jsme vložili do společnosti Vodárny Kladno Mělník, získané peníze jsme dali na dluh a po zaplacení poloviny částky jsme dostali úvěr," vrací se starosta do minulosti, kdy se Hostín u Vojkovic pomalu dostával nad hladinu.

V posledních třech letech se ve vesnici dělaly nové chodníky, veřejné osvětlení, okna v budově školy, další okna a střecha na radnici… Také v letošním rozpočtu jsou peníze na investiční akce. „Počítáme s obrubníky k chodníkům, novou fasádou obecního úřadu nebo dveřmi ve škole," připomíná Luboš Líbal.

Na Hostín u Vojkovic se před časem dokonce obrátila jiná obec, kterou rovněž zahltily dluhy, s otázkou, kdo jim pomohl se z toho pekla dostat. "Zvládli jsme to sami," zní starosta odpověď.