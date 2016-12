Hostinští: Politici nás chtějí postupně zničit

Mělnicko - Protikuřácký zákon, který schválili poslanci, hostinské na Mělnicku naštval.

Nekuřácká restaurace. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Zákaz kouření, který má od května příštího roku platit ve všech podnicích, se nelíbí provozovatelům hospod a barů na Mělnicku. Pivo nebo kávu bez cigarety si podle nich většina štamgastů nedokáže ani představit.

„Politici už nevědí, co by si na nás vymysleli. Nejdříve po nás chtějí oddělené místnosti pro kuřáky a nekuřáky, pak elektronickou evidenci tržeb a teď zase zákaz kouření," říká rozzlobeně Jana Šulcová, která s manželem v provozuje v Ovčárech Hostinec U Šulců. A není prý sama, komu se nový zákon, který prošel poslaneckou sněmovnou, nezamlouvá. „Chlapi to probírají každý den. Říkají, že snad nakonec zůstanou doma a budou pít lahvové pivo nebo že budou chodit kouřit do výklenku na dvoře, kam jsme dříve dávali prázdné sudy," vysvětluje hostinská.



Z dlouho omílaného zákona nemá radost ani Pavel Havel, který v Libiši provozuje Sport club. Mezi návštěvníky jeho restaurace je totiž většina kuřáků. „Sám jsem sice nekuřák, i když jsem dříve kouřil, ale dovedu pochopit, že když si chce dát někdo kafe nebo pivo, tak k tomu má chuť na cigaretu. Až se lidi naštvou, tak do hospod přestanou chodit úplně. Ta éra, kdy byly hospody plné, už je dávno pryč," myslí si Pavel Havel, podle něhož už generace, která do hospod chodila, vymřela, a mladí lidé radši sedí u počítačů nebo mají jinou zábavu.



V mělnické restauraci U Beníšků se s plošným zákazem kouření nic nezmění. „U nás se nekouří už asi čtyři roky, ale i tak si myslím, že jde o věc, kterou by si měl rozhodnout hospodský. My jsme si to vybudovali, po nás chtějí peníze, neseme za všechno zodpovědnost, tak bychom si také měli sami vybrat, jestli chceme mít nekuřácké nebo kuřácké prostory," líčí Jana Beníšková a dodává, že po změně jejich restaurace na nekuřáckou o zákazníky nepřišli.



„Vyselektovalo se akorát jen to hrubší zrno," doplnila provozovatelka restaurace.



Zákon je postavený na hlavu i podle majitelky mělnické kavárny Želví doupě Markéty Přerovské. „Sama sice provozuji nekuřáckou kavárnu už deset let, ale považuji to za svoje vlastní rozhodnutí, ne za nějakou úlitbu zákonu. Beru to od státu jako alibismus – kupujte si cigarety, plaťte z nich daně, ale kuřte si je jenom doma," doplňuje podnikatelka.