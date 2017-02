Jakub Pátra natáčí horor ve stylu Záhady Blair Witch

Mělník - Objev. Tak se jmenuje snímek Jakuba Pátry a jeho přátel, který člen Rytířů Mělnických a vášnivý milovník a pěstitel chilli papriček právě točí.

Jakub Pátra s přáteli natáčí horor Objev.Foto: Archiv Jakuba Pátry

Myšlenka natočit vlastní film napadla Jakuba Pátru poprvé před třemi lety. „Půjde o found footage horor, tedy snímek ve stylu například veleúspěšné Záhady Blair Witch nebo mého oblíbeného filmu Grove Encounters," vysvětluje muž, který se stal režisérem a scénáristou v jedné osobě. Ve filmu, jenž má mít minimálně hodinovou stopáž, si dokonce i sám zahraje.

Found footage styl se vyznačuje autentičností, roztřesenými záběry a reálností prostředí, které v divácích dokážou vzbudit pocit, že jsou součástí příběhu a lépe se tak sžijí s postavami.

„Chtěli jsme vyzkoušet něco, co u nás není zrovna běžné. Horory tohoto typu, které vznikly v Česku, by se daly spočítat na prstech jedné ruky," popisuje Jakub Pátra, který si pro natáčení v exteriérech vyhlédl Mělník a Kokořínsko, Ralsko a jeho okolí nebo třeba Cvikov. „Hledali jsme a stále ještě objevujeme místa, která jsou čistá a zajímavá. Například v Ralsku je plno opuštěných objektů, je tam zachovalé celé letiště," říká s tím, že natáčet ve venkovním prostředí se začne, jakmile nastane obleva. „Sníh se nám do záběrů nehodí," připomíná.

Snímek, jehož hlavním hrdinou je životem znuděný novinář hledající neotřelý námět na reportáž, by měl být hotový do konce června. „Zatím nechceme pouštět ven moc informací, ale snad můžu říct, že nepůjde ani o čistokrevnou vyvražďovačku, ani o duchařinu. Bude to něco mezi, svou roli tam sehrají genetické pokusy na lidech," přibližuje režisér, jenž stále hledá nové pomocníky. „Budeme potřebovat komparz i další pomoc, za každou podanou ruku budeme rádi," připomíná s tím, že zájemci ho mohou zkontaktovat například přes jeho osobní facebookovou stránku nebo na facebookové stránce projektu Found footage Objev.

Na natáčení se v tuto chvíli podílí zhruba šestnáct lidí, za ideální stav přitom považuje duchovní otec projektu dvojnásobek.

Až bude Objev hotový, počítá Jakub Pátra s jeho zveřejněním na Youtube, rád by ho také představil na festivalech amatérských filmů a domluvil i veřejné promítání v Mělníku a letních kinech v okolí. „Když se to podaří, bude to super, pokud ne, alespoň jsme to zkusili," uzavírá s tím, že v případě pozitivních reakcí není vyloučené ani pokračování.