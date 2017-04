Jedlík Jaroslav Němec spořádal bochník chleba s máslem jako první

Máslovice – Ti největší jedlíci z celé republiky se sešli o víkendu v Máslovicích, aby co nejrychleji spořádali celý bochník chleba a čtvrtkilovou kostku másla.

První místo letos opět získal maxijedlík Jaroslav Němec z Bystré u Poličky, který spolykal svůj příděl jídla za 9 minut a 24 sekund. Na druhém místě skončil Vladimír Hendrych rodák z Odoleny Vody a bronzovou příčku vybojoval Ivan Topinka z Prahy.

Celého kulturního programu, který doprovázel i tradiční turistický pochod Máslovická Šlápota aneb šlapeme do Máslovic stloukat máslo, se zúčastnilo téměř sedm stovek návštěvníků. Letos to byl navíc jubilejní třicátý ročník. Turisté přicházeli do Máslovic z různých míst, na návsi dostali diplom s ušlými kilometry a pěkný suvenýr. Čekalo je i stloukání čerstvého máslo, které si potom mohli namazat na chleba.