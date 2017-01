Kam s opilci? Záchytka bývá často nedostupná

Mělnicko - Kam v mrazivých nocích s opilci, kteří ani nedokážou stát?

Záchytná stanice. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Téměř každou noc nacházejí strážníci v ulicích měst namol opilé lidi, kteří nejsou schopni odejít po svých. Řešení v podobě záchytné stanice je ale na některých místech nedostupné, záchytku v nemocnici má jen Mladá Boleslav.V Nymburku a Mělníku záchytku nemají vůbec. Města každý rok přispívají desítkami tisíc korun na provoz záchytek v Kolíně a Mladé Boleslavi.

Zkušenost nymburských strážníků ze závěru loňského roku vyvolala potřebu řešit situaci, kdy jsou záchytné stanice ochotny a povinny přivezenou osobu přijmout. „Šlo se o člověka, který měl v sobě přes tři promile alkoholu. Na kolínské záchytce ho odmítli přijmout s tím, že jeho stav je život ohrožující, a tudíž nás odkázali na zdravotnické zařízení. Nymburská nemocnice ho ovšem také odmítla přijmout," vzpomíná vrchní strážník Simona Lazarová, „zkoušeli jsme to i na dalších místech. Nikde jsme neuspěli. Až to dospělo do stavu, kdy byl ve způsobilejším stavu a bylo možné nechat ho doma."

Občas bývá plno

Nyní se chystají jasná pravidla, za jakých okolností lze počítat s tím, že bude opilec na záchytku přijat. Druhou variantou je záchytná stanice v Mladé Boleslavi. „V podobných případech je to v Mladé Boleslavi jednodušší, protože je záchytná stanice umístěna přímo v areálu nemocnice a dohoda o tom, kam osoba pod vlivem alkoholu spatří, je snazší. Ovšem stává se, že záchytka bývá plná a osobu tam přijmout nemohou," vysvětluje Simona Lazarová.

Podobně je na tom i Mělník, pro který připadá vedle Mladé Boleslavi v úvahu i Kladno. Obě záchytky jsou ale podle šéfa místních strážníků Ladislava Hošmánka špatně dostupné. Přespolní záchytky jsou pro mělnické strážníky nedostupné zejména ve chvíli, kdy je ve službě jediná hlídka, například v nočních hodinách. „K převozu na záchytnou stanici přistupujeme až ve chvíli, kdy to určí lékař. Ale když slouží jediná směna, která má strávit celou noc s opilcem,odvézt hona záchytkua ještě vše zpracovat papírově, je to náročné," popsal šéf strážníků Ladislav Hošmánek.

Kontaktují rodinné příslušníky

V Mělníku proto strasti s opilci nejčastěji řeší tak,že s nimi hlídka stráví nějaký čas, dokud se opilci z působení alkoholu nevzpamatují. „Často také kontaktujeme rodinné příslušníky, aby si pro dotyčného přijeli a převzali ho," přiblížil Ladislav Hošmánek a dodal, že problémy s opilci jsou ve městě takřka na denním pořádku.

Mladoboleslavská Klaudiánova nemocnice, kde je záchytka umístěna, rovněž potvrzuje, že současný stav je neudržitelný. „Naše nemocnice se bohužel postupně stala záchytnou stanicí téměř pro celý kraj a velmi na to doplácí. Je to situace, kterou budeme nuceni neprodleně řešit ve spolupráci s krajem, okolními městy, ale i městskými policiemi, protože řada klientů záchytky následně v Mladé Boleslavi zůstává, což má špatný dopad i na samotné město," uvedl ředitel nemocnice Ladislav Řípa. To potvrzují i strážníci, protože nezanedbatelná část klientů záchytky se rekrutuje z řad bezdomovců.

Záchytka stojí peníze

Dalším problémem je otázka peněz. Jedna noc na záchytce v Mladé Boleslavi i v Kolíně stojí tři tisíce korun. Ne každý nocležník ji však zaplatí. „Někteří klienti bohužel nejsou ochotni nebo schopni částku zaplatit. Za loňský rok nám dluží 930 tisíc korun. Pouze 91 lidí zaplatilo 3000 korun, sedm svůj dluh splácí pomocí splátkového kalendáře a 310 lidí dosud nezaplatilo. Za rok 2015 je dluh přes 850 tisíc korun a za rok 2014 to je kolem osmi set tisíc korun," připomněla mluvčí nemocnice Hana Kopalová.

V neprospěch nemocnice hovoří i to, že počet lidí, kteří jsou nuceni na záchytce přespat, stále roste. Zatímco v roce 2014 jich tam nocovalo 289, v roce 2015 jich bylo 375 a loni padla rekordní hranice čtyř set klientů. Záchytka má přitom pouze tři lůžka. V provozu je od sedmi večer do sedmi ráno. „Celkem tam bylo loni přivezeno 408 lidí, z toho 351 mužů a 57 žen. Ve 116 případech šlo o cizince," dodala mluvčí nemocnice.