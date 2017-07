Kde si v regionu zabruslit?

Střední Čechy /ANKETA/ - Prázdniny hlásí nástup! Nechce se vám k vodě, protože máte raději aktivnější relax? Tak si nazujte kolečkové brusle a vyrazte za krásami středních Čech. Kam? Podívejte se na náš přehled zajímavých míst v regionu, která stojí za vaši návštěvu.

Nabídka inline bruslí je dnes široká a vybere si naprosto každý. Je pochopitelné, že vyšší kvalita s sebou nese vyšší pořizovací cenu, ale užít se dá i na starším typu. Nazujete-li si je ovšem poprvé po delší době, nezapomeňte zkontrolovat stav koleček, ložisek, zkrátka všeho, co by vám upadlé na cestě docela chybělo.

Neměli byste zapomínat ani na vhodné oblečení a občerstvení. Na horkém slunci vás jízda bude příjemně ochlazovat, ale spálení pokožky to rozhodně nezabrání. A ne všude, kam se vydáte, najdete řadu stánků s občerstvením, proto si nezapomeňte přibalit dostatek vody.

Budete-li mít chuť zabruslit si v Praze, tak ta vám nabídne hned několik zajímavých míst. Stromovka, Braník, cesty podél Vltavy… Je jich spousta, ale neméně krásné na vás čekají i ve všech zákoutích středočeského regionu.

Užijte si příjemnou vyjížďku a buďte ohleduplní k chodcům, které na trase potkáte.

Kutnohorsko

Zručská cyklostezka

Cyklostezka propojuje centrální část původní části Zruče s novou částí města s napojením na ulici Dvouletky. Trasa v délce 2,25 km je určena pro cyklisty, inline bruslaře, pěší a v zimě i pro běžkaře.

Čáslav

Dráha je spojená s cyklostezkou, začíná hned po výjezdu z města Čáslav a vede podél trati. První část vede podél silnice, pak už se jede v polích. Trasa je pěkná, nová a široká, bez jediného přejezdu silnice. Bez občerstvení. Trasa měří necelé 4 kilometry, přesně 3800 metrů.

Nymbursko

Nymburkem – Poděbrady podél Labe

Trasu lze využít jako ovál dlouhý kolem dvaceti kilometrů. Začíná v Nymburce na parkovišti pod mostem, vede podél Labe do Poděbrad, kde je možné přejet po lávce pro pěší na druhý břeh a zpět do Nymburka. Na trase je několik občerstvení.

U bývalého autobusového nádraží

Bruslařům jsou okolo fotbalového hřiště k dispozici dva okruhy o délce 423 a 154 metrů. Přilehlé parkoviště má kapacitu pro 27 aut a přímo u drah je v letních měsících v provozu terasa s občerstvením.

Kolínsko

Cyklostezka Kolín – Hradišťko I

Parkování je možné v přilehlých ulicích. Do Hradišťka (koupání, parkování v lesíku, občerstvení) to máte daleko 4500 metrů. Z Hradišťka se lze dostat až do Poděbrad, což už měří 16 kilometrů.

Berounsko

Podél Berounky

Asfaltka na kraji Berouna jen kousek od nemocnice vede celou dobu podél řeky Berounky až do Srbska. V letních měsících se bruslařům naskýtá několik možností k občerstvení. Menší parkoviště se nachází hned na startu této cesty.

Benešovsko

U Zbořeného Kostelce

Dva metry široká asfaltová dráha 800 metrů dlouhá se nachází na okraji řeky Sázavy pod zříceninou hradu Zbořený Kostelec. Parkovat lze u silnice, bohužel pro sportovce žádné občerstvení během cesty na této dráze nenajdete, a musíte si tak vzít vlastní.

Týnec nad Sázavou

V lokalitě mezi Brodci a Týncem. Dráha vede podél řeky, měří zhruba 700 metrů, parkoviště najdete u mlýna v Týnci a obchodu potravinami na Brodcích. Nedaleko restaurace. Trasa vede příjemným prostředím.

Mělnicko

Labská stezka

Stezka, která nese označení 2 v úseku z Mělníka do Štětí, je ideální trasou pro inline bruslaře. V Kralupech naopak mohou milovníci bruslí absolvovat asi pětikilometrovou trasu ke zdymadlu do Dolánek podle Vltavy. Cestou je pro žíznivé sportovce hned několik restaurací.

Příbramsko

Obory – Nový rybník

Asfaltová dráha vedoucí klidovou zónou okresního města kolem Nového rybníka a rybníka Obora. Dlouhá je přes čtyři kilometry, na trase je možné využít několik stanic občerstvení ze stánkového prodeje. Při trase je k dispozici velké placené parkoviště.

Dubno

Asfaltová krátká trasa o délce necelý kilometr. Je to slepý úsek staré silnice, která je nevyužívaná. V polovině je prudší proláklina, jinak je úsek rovina. Trasa se nachází mimo zástavbu podél toku říčky Kocáby.

Boleslavsko

Městský stadion

Inline asfaltová dráha pro bruslaře na okruhu Městského stadionu v Mladé Boleslavi. Její délka je 600 metrů a poskytuje bezpečné prostředí pro klidnou jízdu – zcela bez aut. Je vhodná pro všechny věkové skupiny a dostatečně široká i pro jízdu ve skupinách. V době konání sezonních úterních trhů, fotbalových zápasů a jiných kulturně-sportovních akcí je dráha nepřístupná. Vstup je zdarma.

Areál Vrchbělá

V areálu se nacházejí dvě dráhy, které jsou délkou 7,2 km a profilem terénu unikátní. Dráhy mají podobu dvou okruhů s odpočinkovými plochami a na několika místech jsou propojeny. Šíře dráhy je tři metry, je umožněn obousměrný provoz. Zdarma.

Kladensko

Městský stadion Sletiště

Kladenskou inline dráhu najdete na Městském stadionu Sletiště. Je vybavena osvětlením a tak je tedy možno bruslit i ve večerních hodinách. Celkový asfaltový okruh měří pět set šedesát metrů a je přístupný veřejnosti celoročně.

Slaný – Smečenská ulice

Slánská asfaltová dráha je zasazena do příjemného prostředí parku. Uvnitř okruhu jsou dvě oplocená hřiště na volejbal a tenis. Bruslařská dráha o šíři tří metrů je také osvětlena, délka činí přes čtyři sta metrů.

Rakovnicko

Cyklostezka směr Olešná

Lesní cyklostezka s asfaltovým povrchem začíná nad ulicí Nad Vodojemem a vede až k prvním domům obce Olešná. Měří necelé 3 km, auto lze zaparkovat u kynologického cvičiště. Občerstvit se je možné v obci v hospodě U Barona.

VILMA PAŘENICOVÁ