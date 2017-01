Zmrzlá půda běžcům závod usnadnila

Kly - Počet účastníků stále stoupá, první ročník přilákal asi 180 běžců.

Ani opravdu zimní počasí, kdy se teplota vzduchu po celý den držela pár stupňů pod nulou, neodradila bezmála 250 sportovních nadšenců od účasti ve třetím ročníku Kelského biatlonu.

Součástí neobyčejného běžeckého závodu bylo i šest zastávek, při nichž museli účastníci splnit několik ne úplně tradičních úkolů. Kromě klasické střelby vleže a ve stoje na ně čekal také takzvaný dřeping, vědomostní test týkající se znalostí biatlonu a pití studeného a teplého alkoholického nápoje. Poslední dvě stanoviště přitom nebyla povinná, za jejich úspěšné splnění si však závodníci mohli odečíst pár minut ze svého běžeckého času.

Pořadatelé si průběh závodu pochvalovali a příští rok očekávají, že se na start postaví až tři stovky běžců, počet účastníků totiž rok od roku stoupá.

ozitivně vnímali i mrazivé počasí. „Po třech deštivých dnech rozmoklá půda zmrzla a v horní části trati se tak alespoň dalo bez větších problémů běžet," připomněl jeden z organizátorů s tím, že nedošlo ani k žádnému úrazu.

Robert Klust: Chci zkusit zkompletovat hattrick

Na nejvyšší stupínek v kategorii mužů vystoupal Robert Klust z Mělníka. Ve Klích byl potřetí, vyhrát přitom dokázal už při svém premiérovém startu.

Zkusíte příští rok zkompletovat vítězný hattrick?

Určitě, to je povinnost.

Trénoval jste nějak speciálně na tento závod?

Ne, možná trochu pití piva, nejsem právě pivař. Letos bylo hodně studené.

Která zastávka pro vás byla nejobtížnější?

Střelba. Já žádný speciální střelec nejsem, nikdy jsem to netrénoval.

Jak na vás působilo opravdu chladné počasí?

Jsem zvyklý sportovat i v zimě, ačkoli jen rekreačně, takže ta mi nevadila. Na první střelnici jsem trefil čtyři terče, to mě povzbudilo. Myslel jsem si, že mi to v závěru na stojce půjde podobně, nicméně tam jsem netrefil ani jednou. Roli hrála i únava. Po druhé střelbě jsem si myslel, že z toho žádný dobrý výsledek nebude, ale nakonec to dopadlo.

Co vědomostní test, uspěl jste?

Ten byl bez problémů, měl jsem asi i trochu štěstí na lehkou otázku. Slyšel jsem od kolegy, že některé otázky byly zákeřné, například tipnout počet členů biatlonové asociace. Já měl otázku, jak je dlouhý hromadný závod mužů, to jsem věděl s přehledem.

Sledujete biatlon?

Ano, hodně. Je to nádhera, zejména ženský biatlon je perfektní. Dá se na něj krásně koukat, potěší to lidské oko. A i výsledky jsou super.

Jaké sporty ještě děláte?

Prapůvodně jsem cyklista, pak jsem přešel k triatlonu. Teď už si jen rekreačně zaběhám, zaplavu…