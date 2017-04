Konec heren? Města se jejich provoz snaží omezit

Mělnicko - Od 1. ledna platí zákon, který zpřísňuje pravidla pro provoz heren a hazardních her obecně. Hovoří i o časovém omezení, které znemožňuje „mačkat automaty" nonstop celou noc. K omezení provozu heren však přistupují jednotlivá města po svém, a to vydáním vlastní vyhlášky. Zatímco nedaleký Kolín zakázal hazard na svém území plošně, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk či Poděbrady chtějí herny omezovat postupně.

Celorepublikově je snaha omezit hazard nejlépe patrná v řeči čísel. Podle údajů za rok 2015 v tomto roce zakázalo hazard na svém území 322 obcí a měst, stovky dalších radnic ho pak alespoň nějak začalo regulovat. Přesto Češi prosázeli víc než 152 miliard korun.

Závislých na hazardních hrách nebo sázení bylo v zemi 100 tisíc lidí. Ročně v Česku podstoupí terapii kvůli problémům s hraním až 2 tisíce lidí. V průměru má každý z nich zhruba milionový dluh. Přitom takzvaných patologických hráčů se závislostí je podle odhadů přes sto tisíc. Čísla zveřejnil web byznysnoviny.cz.

Nejaktuálněji řešili hazard pomocí vyhlášky minulý týden v lázeňských Poděbradech. Fakticky znemožnili provoz automatů v pěti provozovnách, konkrétně U Marka, U Sparťana, Na Horách, U Langrů a v kiosku v Přední Lhotě u dálnice.

Na zbylých 12 místech, kde je ještě možné si zahrát, pak stanovili časové omezení, které neumožňuje hrát v době od 2 do 10 hodin. Vyhláška začne platit od 1. června. Zároveň se objevil návrh, aby město směřovalo do budoucna k plošnému zákazu. To však někteří zastupitelé v čele se starostou Ladislavem Langrem odmítli. „Praxe ukázala, že jakákoliv prohibice je škodlivá. Plošný zákaz by mimo jiné přinesl i to, že by vznikly nelegální herny, které bychom neměli pod kontrolou a z kterých bychom také neměli žádný zisk. My plníme slib, že herny chceme omezovat," řekl starosta. Faktem je, že v Poděbradech bylo v roce 2012 přesně 21 míst, kde se dalo hrát. Nyní jich zbude zmíněných 12.

V Mladé Boleslavi je vyhláška, která počet heren na území města reguluje, v platnosti od roku 2012. Z původních pěti desítek heren jich díky tomuto dokumentu zbývá aktuálně 32.

Vyhláška obsahuje seznam adres, na kterých je legální hazard provozovat, o jeho případném rozšíření musí rozhodnout zastupitelstvo. To ovšem pravidelně probírá spíše možnost úplného zákazu hazardu na území města. Návrh se však dosud nedočkal potřebné podpory. Vedení města se už léta zaříkává tím, že v případě plošného zákazu by město čelilo žalobám podnikatelů, kterým by nová vyhláška provozovny definitivně zavřela.

Úbytek heren očekává v dlouhodobém výhledu i město Kosmonosy, které disponuje podobnou vyhláškou jako sousední Mladá Boleslav. Přesto v Kosmonosích na konci loňského roku vznikl nový stánek zasvěcený hazardu, a to v bývalém autosalonu na Průmyslové ulici. Nejde však o hernu, nýbrž o kasino. Zastupitele, kteří pro něj až na tři výjimky zvedli ruku, přesvědčila skutečnost, že kasino musí splňovat přísnější nároky, například mít vlastní ochranku a recepci, kde se hráči prokazují občanským průkazem, a zároveň přináší do rozpočtu daleko zajímavější částky. Očekává se, že za rok půjde o miliony.