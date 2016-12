Konec roku si zájemci zpestří biatlonem

Kly - Biatlonový boom zasáhl i Mělnicko, závod nazvaný Kelský biatlon se poběží už potřetí. Pořadatelé očekávají čtyři stovky nadšených závodníků.

Kelský biatlon 2015.Foto: Deník/Barbora Tesnerová

Poslední prosincový pátek před desátou hodinou se do Kel sjedou nadšení sportovci, aby si tam vyzkoušeli jeden z nejoblíbenějších zimních sportů současnosti. Už třetí ročník Kelského biatlonu je určený jednotlivcům i týmům, zazávodit si může každý od malých dětí až po seniory.

Pro letošní rok pořadatelé, kteří jsou připravení na čtyři stovky běžců, vyhlásili šest kategorií – děti a mládež do sedmnácti let, ženy, muži, ženy a muži nad 55 let, skupiny a rodiny, jejichž týmy mohou být složeny maximálně ze dvou dospělých a tří dětí. Pětičlenné skupiny se pak musí přihlásit nejpozději dnes.

Dospělé závodníky čeká trasa 7,8 kilometru dlouhá, děti a rodiny absolvují trať dlouhou 4,3 kilometru.

Stejně jako v uplynulých dvou letech budou závodníci z kategorie mužů bonifikováni nebo penalizováni na základě své váhy. Za každý kilogram váhy nad osmdesát kilogramů se jim z výsledného času odečte deset vteřin, lehčí běžci si naopak za každé kilo pod hranici osmdesáti kilogramů deset vteřin přičtou.

Na účastníky čeká v průběhu závodu několik stanovišť s tradičními i méně obvyklými úkoly. Kromě dvou zastávek na střelnici, vleže a vestoje, budou muset absolvovat také vědomostní test ze sportovní oblasti, dřeping, pití svařáku či grogu a pití piva nebo vína. Za každý nesplněný úkol přitom budou běžci časově penalizováni, v případě vynechání střelby jim dokonce hrozí diskvalifikace.

Startovné pro ty, kteří se registrují nejpozději během dneška, je 150 korun pro dospělé a padesátikoruna pro děti. Od zítřka bude možné přihlásit se pouze osobně, startovné pro dospělé se přitom zvyšuje na 300 korun.

Registrace je možná na webu www.kelskybiatlon.cz nebo na číslech 602 220 013 (Petr Rynda) a 604 296 196 (Jiří Fišera).