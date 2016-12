Kostelecká základní škola dostane nový pavilon

Kostelec nad Labem - V současnosti se do budovy školy vejde 410 žáků, nový pavilon má její kapacitu rozšířit o dalších bezmála sto dvacet míst.

Základní škola. Ilustrační foto. Foto: ČTK/LEHTIKUVA/Tero Sivula

V Kostelci nad Labem chtějí rozšířit kapacity základní školy o více než stovku míst. Od školního roku 2018/2019 jim totiž nynějších 410 míst pro žáky nebude podle demografické studie stačit.

Potvrdil to starosta města Josef Chalupa s tím, že součástí rozšíření školy má být také výstavba tělocvičny. „Stávající tělocvična není vyhovující, děti chodí cvičit do sokolovny nebo do kasáren," vysvětlil.

odle kosteleckého místostarosty Vladimíra Těšínského se odhadované investiční náklady pohybují kolem osmdesáti milionů korun. Město tak chce v první polovině příštího roku podat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

„V tuto chvíli vybíráme projekční kancelář, která zpracuje dokumentaci. Do podání žádosti musíme mít projekt připravený, musíme mít územní rozhodnutí, studii proveditelnosti i podanou žádost o stavební povolení. Snad to všechno stihneme," vyjmenoval Josef Chalupa a dodal, že nový pavilon má vyrůst na dvoře a zahradě základní školy.

Dotace, kterou mohou Kostelečtí získat, může pokrýt až osmdesát procent nákladů na rozšíření školy. Má to však háček. „Součástí dotace není ani školní výdejna, tedy aula, ani tělocvična," upozornil starosta s tím, že investované peníze z městské kasy a peníze z dotace se nakonec mohou pohybovat v poměru padesát ku padesáti procentům.

Kromě Kostelce plánují rozšířit kapacitu školy například také v Malém Újezdu. Nedávno pak svou kapacitu navyšovaly základní školy v Tišicích, Libiši nebo třeba v Řepíně.