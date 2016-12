Kouří sousedův komín? Žalujte na internetu

Mělník - Myslíte si, že sousedův komín moc kouří? Vyfoťte ho a nahrajte na internet. Právě tam totiž vznikla takzvaná mapa čmoudilů, která byla původně určena pouze pro Ostravsko. Nyní se však rozšířila na celé Česko. A ani Mělnicko není výjimkou.

Především při zatápění v kotlích na pevná paliva komíny kouříFoto: DENÍK/archiv Deník

Podle autorů mapy z neziskové organizace Čisté nebe přitom nejde o udávání, ale o čistý vzduch.



Jenže komín kouří, i když lidé nepálí plasty a další odpadky. „Jsem z vesnice, tak vím, že když se zatápí a komín je studený, tak vám bude kouřit, ať děláte, co děláte," říká Michaela Landová z Mlékojed, která si nedokáže představit, že by chodila po vesnici a fotila sousedům komíny.



Mapa čmoudilů, kterou je možné rozšiřovat i prostřednictvím aplikace Čistý komín v chytrých mobilech, není podle Josefa Vyhlase ze Sedlce rozhodně objektivním řešením.



„Sám bych uvítal raději okamžitou kontrolu úředníka, který by měl patřičné analyzátory, než takové nebezpečné bonzování, což tahle mapa bezpochyby je," myslí si obyvatel malé obce, která patří pod Mšeno. I on potvrdil, že při zatápění z komína vychází tmavý kouř. „Bohužel i když zatápíte čistým dřevem a uhlím," doplňuje Josef Vyhlas.



Na Mělnicku sice zatím nikdo podezřelý komín nenahlásil, první ohlášení čmoudilové ale nejsou daleko. V Dobříni nedaleko Roudnice nad Labem už všímavý občan vyfotil hned tři komíny, z nichž stoupá dým. Dva jsou ve Sluneční ulici a další v ulici Pod Kanálem.



Autoři aplikace z organizace Čisté nebe přitom tvrdí, že na mapu čmoudilů se vzorný topič nedostane.



„Nejde o udavačský web. Naopak poukazuje na nešvar, který tady skutečně je. Slušný člověk se na mapu čmoudilů nedostane," míní Anna Plošková z Čistého nebe, které se prý už ozval obyvatel jedné z vesnic, aby smazala jeho souseda, že se prý polepšil a přestal své okolí obtěžovat kouřem z komína.