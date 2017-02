Krádeží aut na Mělnicku ubylo skoro o polovinu

Mělnicko - aždý druhý případ, který se dostane na stůl kriminalistům z Mělnicka, se podle policejní mluvčí Markéty Johnové podaří úspěšně vyřešit a pachatele dopadnout. „Objasněnost případů se v loňském roce zvýšila na jednapadesát procent," připomněla.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Libor Plíhal

Přesto by si měli zejména vlastníci nemovitostí dávat pozor na svůj majetek a pořídit si do svých domů a bytů, garáží, sklepů i chat a chalup pořádné zámky. Právě případům vloupání do těchto objektů se totiž kriminalisté věnují velice často. Bezmála pět případů z deseti, které musí řešit, se totiž týká majetkové trestné činnosti.

„Na druhou stranu například krádeží aut v poslední době ubylo. V roce 2015 jsme řešili bezmála stovku ukradených motorových vozidel, zatímco loni jich bylo pouze padesát," uvedla mluvčí.

Jestli jsou policisté z Mělnicka v něčem opravdu dobří, pak je to vyšetřování násilných trestných činů. Za loňský rok dokázali vyřešit sedm případů z deseti. Naštěstí přitom nebyli ani jednou zavoláni k žádné vraždě.

Do hledáčku mělnických kriminalistů se z důvodu překročení hranic zákonů České republiky dostala za uplynulý rok bezmála tisícovka osob, z toho více než polovinu tvořili ti, kteří už měli nějaký ten škraloup v minulosti.

Policisté však neřeší pouze krádeže a vloupání, napadení, podvody nebo třeba vyhrožování, ale zapojují se také do preventivní činnosti. Do projektu Bezpečné město, který vyhlásilo Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, už se zapojila nejen tři největší města regionu, tedy Mělník, Kralupy nad Vltavou i Neratovice, ale také další obce Mšeno, Liběchov a Hořín. „V letošním roce navíc počítáme, že se do projektu zapojí i další města a vesnice regionu," poznamenala Markéta Johnová.

Policisté z Mělnicka navíc nad rámec svých běžných povinností také zachraňují životy. V minulém roce se v tomto ohledu zaskvěl například neratovický Martin Brückner, když skočil do vody za sebevrahem.