Kralupský most se zavírat nebude, lidé šíří poplašné zprávy zbytečně

Kralupy – Městem se šíří fáma, že se bude opravovat jediný most přes Vltavu a bude na dlouhou dobu uzavřený. Znamenalo by to značně zdržení pro řidiče. Nejbližší přejezd přes řeku je vzdálený několik kilometrů. Cesta, která pěšky trvá jen pár minut, by tak kvůli zavření mostu TGM autem zabrala více než šestnáct minut.

V pátek ráno byl zcela uzavřen nový most přes Labe na silnici číslo 16 v Mělníku.Foto: Deník / Walterová Barbora

Mluvčí kralupské radnice Aleš Levý však tyto obavy místních obyvatel vyvrátil. „Most TGM se opravoval teprve před nedávnem a v blízké době jeho uzavření skutečně nehrozí,“ ujistil Levý. Kralupský most byl uzavřen na jaře před dvěma lety a opravy trvaly skoro dva měsíce. Na sociálních sítích se ovšem tyto dohady objevily jako oficiální potvrzené informace. Řidiči se v komentářích bouří kvůli dlouhé objízdné trase přes Nelahozeves, ale obyvatelé žijí v městské čtvrti Lobeček by takovou uzavírku na krátko uvítali. Zbavili by se totiž na čas stálého hlubu a prachu na hlavním průtahu městem. ČTĚTE TAKÉ: Mělník bude oživením, shodují se ligové kluby Fáma zřejmě vznikla právě kvůli nedávno uzavřenému mostu v Mělníku, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Během uplynulého víkendu byl nečekaně zcela uzavřen a ve městě to způsobilo dopravní kolaps. Podle mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Niny Ledvinové je nový mělnický most na silnici číslo 16 nyní už otevřen obousměrně, i když jsou oba jízdní pruhy zúžené. „Termín dokončení rekonstrukce je plánován na konec října,“ dodala Ledvinová. ČTĚTE TAKÉ: Taekwondo vnímám jako hledání vnitřního klidu, vyrovnanosti a spokojenosti

Autor: Barbora Walterová