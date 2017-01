Kralupští bezdomovci využívají teplých židlí

Mělnicko - Pracovníci mělnické noclehárny jsoupřipraveni na velký zájem bezdomovců.

Lidé bez přístřeší, kteří nechtějí mrazivé noci posledních dní přežívat v provizorních příbytcích, navštěvují noclehárnu mělnického azylového domu.

Potvrdila to vedoucí Služeb prevence města Mělníka Eva Vetešníková, podle níž je v noclehárně bezdomovcům k dispozici dvanáct lůžek, osm pro muže a čtyři pro ženy. Ačkoli se teploty v noci blíží až k patnácti stupňům pod nulou, kapacita mělnické noclehárny stále není plně využita.



„Je to určitý paradox, ale statistiky ukazují, že nejvyšší obsazenost naší noclehárny je tradičně v letních měsících. Přesto jsme připraveni i na situaci, kdy by byla všechna lůžka obsazena, abychom pokryli případný vyšší zájem o službu," vysvětluje Eva Vetešníková.



Bezdomovci z Kralup nad Vltavou a blízkého okolí si zvykli navštěvovat nízkoprahové centrum, které v kralupském Lobečku provozuje místní farní charita. Podle ředitelky organizace Barbory Kovářové mohou centrum nově využívat i v nočních hodinách.



„Pokud teplota klesne pod deset stupňů pod nulou, mohou v centru přečkat noc. Nejde však o noclehárnu, říkáme tomu teplá židle," připomíná ředitelka farní charity a dodává, že nízkoprahové centrum ve Štefánikově ulici pravidelně navštěvuje osm místních bezdomovců.



Lidé v nouzi, kteří nemají kde složit hlavu, v mělnické noclehárně i v kralupském nízkoprahovém centru najdou vedle tepla i něco k jídlu.



„Snažíme se jim v rámci spolupráce s potravinovou bankou zajistit alespoň čaj, kávu, polévku a pečivo. To jim sice poskytujeme zdarma, ale za jedno přespání v noclehárně platí padesátikorunu. V ceně mají sprchu a zapůjčení lůžkovin. Za vyprání a usušení oblečení pak v případě zájmu zaplatí třicet korun," doplňuje vedoucí Služeb prevence města Mělníka.



Od dvou pracovníků farní charity, kteří se starají o návštěvníky nízkoprahového centra, mají lidé bez domova také šanci získat základní potravinovou pomoc. Zároveň se mohou ohřát, vyprat si oblečení nebo se vykoupat. „Pokud chtějí kávu, čaj nebo polévku, pak je to za symbolický poplatek, který se pohybuje od jedné do dvou korun," popisuje Barbora Kovářová.



V Neratovicích sice bezdomovci nemají možnost přečkat kruté mrazy v teple, ale mohou si alespoň na sociálním odboru vyzvednout poukázky na jedno teplé jídlo denně.