Kralupy vítají Nový rok ohňostrojem za sto tisíc

Kralupy - Novoroční ohňostroj je v Kralupech nad Vltavou tradicí.

Ohňostroj, Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Příchod Nového roku lidé na Mělnicku opět přivítají pestrobarevnými efekty na obloze, o které se musí většinou postarat sami. Jen obyvatelé Kralup nad Vltavou nikde rachejtle a petardy shánět nemusí. Město řadu let počítá ve svém rozpočtu se zhruba sto tisíci korunami na zajištění novoročního ohňostroje.

Potvrdil to kralupský místostarosta Libor Lesák, podle něhož se lidé oblohy hrající mnoha barvami dočkají opět půl hodiny po silvestrovské půlnoci. „Tento čas jsme zvolili proto, aby se k Masarykově mostu stihli dostat i lidé ze vzdálenějších částí města," uvedl Libor Lesák a dodal, že i letos má efekty na starosti Michal Zázvorka z kralupské pyrotechnické firmy CZ team.



„Každý rok připravujeme nové efekty. Letos se mohou diváci těšit na různé vějíře a rostoucí květiny," prozradil pyrotechnik, který na kralupském ohňostroji začíná pracovat měsíc před koncem roku. Zhruba dva týdny věnuje scénáři, sleduje videa s efekty.



„Další dva týdny pak zabere samotná příprava, kdy je potřeba změřit kabely a všechny potřebné věci připravit tak, abych přijel na místo a byl schopen všechno rychle složit. Je to složitější v tom, že pokud by nepřálo počasí, museli bychom všechny komponenty zase rozložit a postavit v náhradním termínu," vysvětlil Michal Zázvorka.



Město má náhradní termín naplánovaný na novoroční devatenáctou hodinu. „Naštěstí se to zatím pokaždé povedlo hned po půlnoci, i když lehce pršelo nebo sněžilo," doplnil místostarosta Lesák, který věří, že se ohňostroj vydaří i v roce 2017.

Ohňostroje z obecní pokladny se dočkají i lidé z Kel. Neuskuteční se ovšem po silvestrovské půlnoci, ale až na Nový rok od 18 hodin na fotbalovém hřišti.