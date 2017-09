KRÁTCE: Bazén je znovu v provozu

Mělnicko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Bazén je znovu v provozu



Neratovice – Po letní odstávce je už od pondělí znovu otevřen zdejší krytý plavecký bazén s fitness zařízením a saunou. Až do pátku tohoto týdne je otevřen od 17 do 20 hodin, v sobotu a v neděli pak bude možné si jít zaplavat pod střechu od 12 do 20 hodin. Příští týden se pak otevírací doba prodlouží už od 15 do 20 hodin a od soboty 2. září bude otevřeno podle běžného rozpisu jako v ostatním ročním období. Rozdělení sauny platí podle běžného rozpisu v pondělí, ve středu a v pátek je vyčleněna mužům, v úterý a ve čtvrtek jen pro ženy a o víkend je společná.

Soutěž má zná své výherce



Mělník – Prázdninová soutěž regionálního muzea Dotkni se a hádej…! má své výherce. Na prvním místě skončila Tereza Pazderová, druhá je Dominika Grábnerova a třetí pozici získal Robert Štrba. Návštěvníci tentokrát museli zapojit hmat a poznat tři historické předměty skrývající se v bedýnkách. Soutěž byla doprovodným programem k výstavě Kam s ním? Do muzea!, která končí už tuto neděli. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a předání cen proběhne ve čtvrtek od 17 hodin.



Předtím na výstavě poběží poslední program pro veřejnost „…na chvíli historikem“ s Lukášem Snopkem od 15 hodin.

Recyklují na elektrokolech



Kralupy – Kralupy se stanou osmou zastávkou týmu Recyklojízda 2017, který se v září chystá projet Českou republiku od západu na východ, aby podpořil třídění a recyklaci baterií. Do Kralup tým na elektrokolech dorazí v pátek 8. září odpoledne. Na Palackého náměstí bude mít od 13 hodin informační stánek, kde se návštěvníci dozvědí více o recyklaci baterií a domů si mohou odnést krabičku ECOCHEESE pro třídění baterií v domácnosti. Po setkání se zástupci města tým vyrazí směr Čelákovice. Tříčlenný tým si dal za cíl na elektrokolech zdolat přes 700 kilometrů.

Pět dní sbírají pneumatiky



Malý Újezd – Ve sběrném areálu obecního úřadu budou zdarma vybírat staré pneumatiky, a to od pondělí 28. srpna až do pátku 1. září. Sběr pneumatik bude prováděn zdarma a při předání je nutné vyplnit jednoduchý formulář pro ověření trvalého či rekreačního pobytu na území obce Malý Újezd. Služba je určena pro fyzické osoby, nikoliv pro podnikatelské subjekty.