KRÁTCE: Byškovickou ulici čekají opravy

Mělnicko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Začíná výzkum v domácnostech



Neratovice – Vybrané domácnosti v Neratovicích byly přizvány k účasti na vědeckém výzkumu, který přinese pohledy na společenské vztahy. Výzkum v rámci Mezinárodního programu sociálního výzkumu připravili odborníci z Akademie věd a bude v něm osloveno 4500 náhodně vybraných domácností z Česka. Neratovice by měli tazatelé společnosti Median navštěvovat až do 10. listopadu. Poté bude následovat další etapa dotazování do konce listopadu. Výzkum je anonymní a vyplnění dotazníku trvá asi 40 minut. Účastníci obdrží malý dárek.

Byškovickou čekají opravy



Neratovice – V pondělí 30. října dojde v Byškovické ulici k uzavírce, v části mezi křižovatkami ulic Vojtěšská a U Závor. Důvodem dopravního omezení je plošné frézování komunikace. K další uzavírce na stejném místě dojde v termínu od6. do 12. listopadu, kdy následuje pokládka nového živičného povrchu vozovky.

Modeláři staví kapličku



Mělník – Příznivci historie Mělníka a jeho architektury si nově mohou zakoupit autentický papírový model kapličky nad studnou, která se nacházela na náměstí Míru. Rekordní studnu, která je nejširší v České republice, kdysi zakrývala šestiboká barokní stavba připomínající kapličku. Doposud tuto část historie lidem připomínaly pouze staré fotografie. Papírový model kapličky nabízí mělnické Turistické informačním centrum v ulici Legionářů.

Sbírka pro útulky pokračuje



Zlosyň – Až do konce října pokračuje sbírka pro psí útulky. Blíží se zima a ta může být v útulku krutá. Na sběrné místo Zlosyň 23 je možné donést starší deky, povlečení, ručníky, vodítka, granule a další užitečné věci, které by mohly útulkům pomoci. Po ukončení sbírky bude výtěžek odvezen do útulku Bouchalka Buštěhrad a rozdělen mezi další potřebné útulky.

Dárci mohou pomoci



Nebužely – Do konce října pokračuje v Nebuželích veřejná sbírka na podporu Jana Patky, který se ocitl v těžké životní situaci. Sbírá se do pokladniček na poště a obecním úřadě, další bude i v sokolovně při benefičním koncertu.

Nouzov čekají opravy



Čečelice – Do konce tohoto roku by měla býtv Čečelicích dokončena výstavba nové kanalizace. Tím se podle vedení obce otevírá možnost zrekonstruovat některé z místních ulic. Jako první by měly přijít na řadu ulice Nouzov a Hřbitovní.

Majitelé žádají o dotace



Mšeno – Majitelé významných domů, které se nacházejí ve Mšeně, mají šanci získat příspěvek na jejich obnovu. Žádosti do Fondu regenerace města, které jsou ke stažení na webových stránkách www.mestomseno.cz, je možné podávat se všemi přílohami na podatelnu městského úřadu do 1. listopadu letošního roku. O přidělení dotací bude rozhodovat Pracovní skupina pro regeneraci zóny a potom zastupitelé. Žádat mohou i majitelé nemovitostí, které se nacházejí ve vesnické památkové rezervaci Olešno.

Vyšla série pohlednic



Neratovice – U příležitosti 60. výročí povýšení na město a 790 let od první zmínky o Neratovicích vychází unikátní série pohlednic se srovnávacími fotografiemi nazvaná Neratovice v proměnách času a lentikulární pohlednice města, které při změně úhlu pohledu mění obrázky. Všechny pohlednice jsou k získání v informačním centru městského úřadu.

Hapkido hledá bojovníky



Mělník – Mělnický oddíl korejského bojového umění hapkido zve všechny zájemce na pravidelné tréninky v úterý od 18.15 do 19.45 hodin v tělocvičně v Krombholcově ulici a v pátek ve stejném čase na sídlišti Sportovní naproti malému Tescu. Hapkido je cvičení tradičního bojového systému a reálné sebeobrany. Je vhodné pro všechny zájemce starší deseti let, bez rozdílu pohlaví nebo fyzické kondice.