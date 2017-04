KRÁTCE: Co se děje na Mělnicku?

Mělník - Připravili jsme několik tipů na kulturní akce v nejbližších dnech.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Kaboň Lukáš

Spolek Pegas čte svá díla

Mělník – Členové místního literárního klubu Pegas naplánovali autorské čtení svých děl na úterý od 17 hodin v kulturním domě. V tanečním sále zazní básně nejen místních umělců. Celkem prošla Pegasem více než stovka básníků různých generací, své příznivce přitom mají i na Moravě. Společně se potom účastní nejrůznějších literárních soutěží po celé republice. Pravidelně se scházejí každý měsíc, aby debatovali o současné poezii.

Ředitel vypráví o umělcích

Mělník – Výrazné umělecké osobnosti secese, symbolismu a dekandence se představí v kulturním domě při přednášce Čeňka Hlavatého, ředitele mšenské základní umělecké školy. Přednáška je na programu v pondělí v 18 hodin v hudebním sále a nese název Zrcadlo umění světa mezi řádem a chaosem – Bouře vzdoru.

Koncert představí mistry

Kralupy – K jarní sezoně koncertů krásné hudby neodmyslitelně patří koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje. Ten letošní se uskuteční v úterý od 19.30 hodin ve velkém sále kulturního domu Vltava. Během večera zazní skladby mistrů klasické hudby, jakými jsou například V. Vodička, A. Vivaldi, G. Ph. Telemann, A. Fils a mnoha dalších.

Lektorky naučí vyrábět dekorace

Mělník – Velikonoční kurz aranžování je v plánu v pondělí od 17 hodin v tanečním sále místního Masarykova kulturního domu. Pod vedením zkušených lektorek z odborného učiliště v Liběchově se zájemci na tradičním workshopu naučí vyrábět velikonoční dekorace a jejich uspořádání. Na kurz je třeba se nejdříve přihlásit, protože je jeho kapacita omezená. Hlásit se zájemci mohou na mailu lesnerova@mekuc.cz nebo na telefonním čísle 606 613 406. Cena celého kurzu včetně použitých materiálu byla stanovena na 490 korun.

Děti vyrábějí zajíčka ze sena

Neratovice – Oblíbené senohraní se v místním Domě dětí a mládeže koná tento čtvrtek dopoledne. Mezi devátou hodinou a polednem si tam děti, které se této tvořivé dílny zúčastní, vyrobí velikonočního zajíčka ze sena, který jim na svátky zkrášlí domácnost.

Kluci si upletou pomlázku

Lužec – V místním kulturním domě se naučí kluci plést vlastní pomlázky a holky si tam mohou ozdobit perníčky. Velikonoční dílna se koná ve čtvrtek od 14 hodin, malí návštěvníci tam pak mohou od 16 hodin také zhlédnout film s názvem Trollové.

Za hrdinu rozhodne divák

Kralupy – Britský snímek Noční směna uvedou v místním kině ve čtvrtek od 19 hodin a v pátek ve stejný čas. Thriller od režiséra Tobiase Webera je prvním interaktivním filmem v kině. Rozhodnutí o tom, jak se bude příběh vyvíjet, je na divákovi. Ten může zároveň rozhodovat za hlavního hrdinu. Kinematografické vyprávění se ve filmu Noční směna dostává do nových dimenzí. Je to první opravdu interaktivní film, který bude k vidění ve vybraných kinech v Česku i ve světě. Celý film má 180 možných voleb a sedm různých zakončení. Proto je jeho délka variabilní od 70 do 90 minut.

V knihovně pletou i malují

Neratovice – V pondělí od 15 hodin se v místní knihovně koná další z oblíbených tvoření pro všechny, tentokrát s velikonoční tematikou. Příchozí se naučí plést košíky z pedigu, malovat tradiční kraslice nebo je ozdobit techniku drátování. Účastníci musí počítat s dvacetikorunovým vstupným, které půjde na použitý materiál.

V sokolovně soutěží beránci i dětské obrázky

Libiš – V úterý 11. dubna se v místní sokolovně koná druhý ročník velikonoční výstavy, na které budou k vidění nejen tematické výtvory dětí z místní školy a školky, ale také krásně ozdobení velikonoční beránci. Kromě toho na návštěvníky čeká velikonoční jarmark, výstava kraslic z Galerie kraslic v Libotěnicích a výstava dřevěných velikonočních forem na máslo a sýr ze sbírky Jaroslavy Holinové. V průběhu odpoledne pak budou vyhodnoceni nejen nejhezčí beránci, ale také obrázky dětí. Pro malé návštěvníky navíc bude v odpoledních hodinách připravena i tvořivá dílna. Sokolovna bude otevřená od 10 do 18 hodin.

Výtvarníci malují obrázky s pohádkovou tematikou

Neratovice – Malí i větší malíři mohou letos opět soutěžit o poukázky na výtvarné potřeby. Studio KMM pro ně totiž ve spolupráci s místním Domem dětí a mládeže, kde pořádá výtvarné kurzy, připravilo druhý ročník soutěže s názvem Tvořím, tvoříš, tvoříme…, tentokrát na téma Pohádkový svět.

Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit, musí vytvořit obrázek s pohádkovou tematikou, a to libovolnou výtvarnou technikou, například klasickou kresbou, malbou či ve formě koláže. Soutěžní obrázek musí odevzdat na čtvrtce velikosti A3 nebo A4, každý z účastníků může odevzdat maximálně tři obrázky.

Vyhlášeny jsou dvě soutěžní kategorie, pro děti ve věku od 7 do 11 let a pro ty o něco starší, od 12 do 15 let. Hotové výtvory je nutné odevzdat do 28. dubna přímo v domě dětí. Vyhodnocení obrázků a předání cen je naplánované na 4. května.