KRÁTCE: Děti dostanou špekáčky

Hořín – Hasiči z Brozánek připravují na poslední dubnový večer pálení čarodějnic, které začíná v areálu jejich klubu v osmnáct hodin. Děti se mohou těšit na soutěže a opékání špekáčků, které dostanou zdarma, na dospělé čeká tanec na večerní zábavě.

Ilustrační fotoFoto: Martin Pavliš

Studenti darovali krev

Mělník – Studenti třetího ročníku mělnického gymnázia poprvé darovali krev. Nejdříve vyplnili podrobný dotazník o zdravotním stavu. Někteří studenti se ale s dárcovstvím museli rozloučit, protože se u nich prokázala chudokrevnost. Místo dobrého pocitu z darování krve si odnesli pilulky na doplnění potřebných látek. Personál odběrového střediska vzkazuje, že je nutné jíst červené maso a dostatek zeleniny. Krev nakonec darovalo z dvanácti dětí jen sedm.

Na Deltě vysílá rádio Kiss

Mělnicko – Ve středu zazněl na frekvenci 92,9 fm naposledy slogan Rádio Kiss Delta, číslo jedna s největšími hity a naposledy posluchače bavili známí moderátoři. Od čtvrtka už je Kiss Delta, podobně jako ostravská Kiss Morava, brněnské Kiss Hády nebo plzeňský Kiss Proton, minulos- tí. Společnost Radio United Services se rozhodla posílit celistvou značku a sjednotit svých šest rádií pod hlavičku Kiss, výjimkou zůstal pouze pražský Kiss 98. Sloučení s sebou nese společný playlist a moderátorský tým, nadále ale zůstává regionálně odbavované zpravodajství, reklamy a soutěže.

Hostem v rozhlase je komik

Mělnicko – Hostem oblíbeného pořadu Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region bude dnes po šestnácté hodině komik Josef Mladý. Celou hodinu mohou posluchači rozhodovat o tom, kdo je bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Pavlem Kučerou Josef Mladý nabídne vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Těšit se mohou i na zajímavé historky spojené s aktéry jednotlivých scének. Humoriádu je možné naladit na frekvenci 100,7 FM.

Do křesla usedne historik

Mělnické Vtelno – Český historik, spisovatel a muzikant Jaroslav Čvančara usedne do Křesla pro hosta v salonku pivovaru v Mělnickém Vtelně poslední dubnový pátek. Beseda nazvaná Atentát na Reinharda Heydricha začíná v 18 hodin. Jaroslav Čvančara se badatelsky věnuje právě tématu atentátu, Heydrichiády i českého protinacistického odboje. Působí v Ústavu pro studium totalitních režimů, kde se podílí na výzkumném projektu Československý domácí a zahraniční odboj a nacistická okupační moc.

Začíná děsivý příběh

Neratovice – Místní kino uvede americký sci-fi thriller The Circle v pátek od 19 hodin. Emma Watson se v novém thrilleru ocitne pod permanentním dohledem Toma Hankse a vstoupí do kruhu, z něhož možná nevede cesta ven. Napínavý a místy děsivý příběh začíná. Ve snímku existuje svět bez hladu. Svět bez válek. Svět bez nemocí. Neomezené možnosti. V úchvatné a největší high-tech společnosti The Circle neexistuje problém, který by nebylo možné vyřešit. Její technologie mají moc doslova změnit svět.

Čtenářům patří soboty

Dolní Zimoř – Obecní knihovna, která sídlí v prostorách radnice, bude do konce letních prázdnin otevřena ještě čtyřikrát, pokaždé v sobotu mezi desátou a jedenáctou hodinou. Čtenáři tam mohou zavítat 20. května, 24. června, 15. července a 26. srpna.

Diváky čeká operní komedie

Kralupy – Kralupský soubor scéna připravuje na konec jara další ročník divadelního festivalu Za vodou. Ve dvou červnových dnech, šestnáctého a sedmnáctého, se mohou diváci těšit například na černou komedii nejlepšího současného irského autora Martina McDonagha Poručík z Inis-hmoru nebo operní komedii Zmrazovač. Domácí soubor navíc připravuje právě na dobu festivalu svou novou premiéru.

Ženy čekají na návrat mužů

Kralupy – První ze tří nových samostatných snímků Zahradnictví: Rodinný přítel legendárního tandemu Hřebejk a Jarchovský představí místní kino v pátek od 19 hodin. Melodrama odehrávající se za německé okupace. Tři mladé ženy a dvě děti čekají na návrat svých vězněných mužů a otců. Válkou vynucenému rodinnému společenství pomáhá rodinný přítel a lékař Jiří. Film je příběhem lásky, která nesměla být naplněna a vypráví také o věrnosti, touze a vině.

Divadlo hraje i pro dospělé

Mělník – Divadlo Toy Machine přiveze do místního kulturního domu loutkovou pohádku 20 000 mil pod mořem v úterý od 10 hodin. Divadlo navazuje na své autorské adaptace klasických pohádek jako je Kocour v botách nebo Sněhová královna a tentokrát se věnuje látce, která má potenciál oslovit větší věkové spektrum. „Při hraní našich pohádek si všímáme, že se při slovním humoru často baví i dospělý divák. Řekli jsme si, že se mu tedy tentokrát přiblížíme i předlohou, která je pohádkově fantaskní, ale zároveň vypráví dospělý příběh," vysvětluje spoluautor a herec Tomáš Běhal.