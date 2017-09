KRÁTCE: Festival přispěje nemocným

Mělnicko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Kellner Zdeněk

Kroužek hledá nové členy



Mělnické Vtelno – Dramatický kroužek Hrajeme divadlo zahajuje výuku ve zdejším kulturním centru Kostel v úterý 19. září. Zápisy pro školáky od sedmi do jedenácti let začínají v 15.45 hodin. Pro děti a mládež od dvanácti do patnácti let od 16.30 hodin a přípravka na konzervatoř se může hlásit od 17.30 hodin.

Hostem je dermatoložka



Region – Každý pátek po jedenácté hodině začíná ve vysílání Českého rozhlasu Region talk show s názvem Tandem moderátora Jana Rosáka. Dnešním hostem bude dermatoložka Monika Arenbergerová. V Tandemu se od ní mimo jiné posluchači dozví, jak důležitá je péče o naši pokožku a co naší kůži nejvíce škodí. Tandem Jana Rosáka s Monikou Arenbergerovou je možné naladit dnes hodinu před polednem na frekvenci 100,7 FM.

Listování nabízí příběh teenagera



Mělník – Akční scénické čtení s názvem Listování: Zvíře je připraveno v tanečním sále mělnického kulturního centra na středu 20. září od 20.30 hodin. Představení příběhu o klukovi, který promluvil, se odehraje za účasti autorky řady úspěšných románů Torey L. Hayden. Scénické čtení nabídne příběh zkušené psychoterapeutky, tentokrát o teenagerovi. Součástí programu je diskuze s autorkou a autogramiáda.

Závady se hlásí elektronicky



Mělník – Městská policie nově využívá elektronický systém hlášení závad. Občané mohou upozornit strážníky například na nesvítící veřejné osvětlení nejen telefonicky na lince 156, ale i emailem na mestskapolicie@melnik.cz. Na závady je možné upozornit i na www.zmapujto.cz.

Soutěž zachytí bezdomovce



Mělník – Noc venku je tématem celorepublikové akce, které se letos poprvé účastní i školy na Mělnicku. Jejím cílem je především upozornit na problematiku bezdomovectví. Proto byla vyhlášena výtvarná soutěž, do které se mohou už nyní hlásit zájemci. Soutěž je určena pro žáky základních škol. Forma zpracování díla je libovolná. Soutěž pokračuje do 16. listopadu a díla je možné zasílat na městský úřad. Poprvé budou vystavena na akci Noc venku v parku u domu dětí a mládeže ve čtvrtek 23. listopadu.

Festival přispěje nemocným



Velvary – Desátý ročník hudebního festivalu Natvrdel se odehraje v sobotu pod prostorným šapitó v areálu přírodního koupaliště Malvaňák. Odpoledne si zájemci mohou přijít zahrát dřevohry, vyzkoušet discgolf, zhlédnout divadelní představení nebo jen tak posedět a poklábosit. Večer následují koncerty, kde se představí například The Odd Gifts, Kill the Dandies! nebo Fru fru. Festivalový program je zdarma. Přispět je možné pouze dobrovolným vstupným, které do poslední koruny poputuje na účet Spolku Laura. Příspěvek je určen na nutné rehabilitace velvarských dětí s dětskou mozkovou obrnou.