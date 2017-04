KRÁTCE: Lavičky se vrátí na náměstí

Neratovice – Z neratovického náměstí Republiky mizí v posledních dnech lavičky. Zase se tam ale vrátí.

V rámci údržby jsou lavičky v centru města demontovány a odváženy do dílen místní firmy, kde jsou zbaveny staré oprýskané barvy, aby mohly dostat nový nátěr. Pak budou opět instalovány na svá místa.

Hasiči mají naději na dotaci

Kralupy – Dobrovolní hasiči v kralupských Minicích mají naději, že by mohli v příštím roce získat nový dopravní automobil s nákladním přívěsem. Místní radní doporučili zastupitelům, aby se město ucházelo o dotaci u ministerstva vnitra. Podle stanovených podmínek lze získat příspěvek skoro na polovinu nákladů. Obce se přitom musí zavázat, že se budou na ceně ve výši milion korun podílet zbývající částkou.

Dvůr je otevřený i v sobotu

Úžice – Sběrný dvůr zahájil s jarním počasím sezonu, ve které je otevřený v každém lichém týdnu i v sobotu mezi devátou hodinou a polednem. Dále platí v každém týdnu i další dva otevírací dny, pondělí a středa od 13 do 18 hodin. Sobotní dopoledne v lichých týdnech přitom pokračují až do listopadu. Do sběrného dvora mohou lidé s trvalým pobytem ve všech místních částech, ke kterým vedle Úžic patří i Netřeba a Kopeč, odkládat bezplatně například starý nábytek, koberce, lednice nebo pračky. Malé elektrické spotřebiče a baterie patří do sběrných boxů, které se nacházejí za vchodovými dveřmi do radnice.

Pochod začíná u Skleníku

Neratovice – Po svých i na kole mohou turisté absolvovat letošní pochod Jarní stezka Polabím, který pořádá neratovický Klub českých turistů v sobotu 22. dubna. Start je mezi sedmou a desátou hodinou u restaurace Skleník, kde je od jedenácti do sedmnácti hodin i cíl. Pěší čekají čtyři trasy dlouhé od deseti do osmadvaceti kilometrů, cyklisty stejný počet tras, zvládnout mohou pětatřicet, třiapadesát, pětasedmdesát nebo sto pět kilometrů.

Na náměstí čeká piano

Neratovice – K projektu Živé náměstí v Neratovicích se na začátku léta připojí i spolek Piana na ulici. Schválili to místní radní s tím, že hrát by se mělo na náměstí Republiky v pěti dnech na sklonku letošního června. Veřejná piana se nacházejí na padesáti místech v různých koutech země, ve středních Čechách je zájemci naleznou například v Kladně, Mnichově Hradišti, Nymburce, Kutné Hoře nebo Kolíně.