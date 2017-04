KRÁTCE: Lektorka učí plést dekorace

Mělník - Další z kurzů pletení z pedigu je odehraje ve čtvrtek 27. dubna od 16 hodin v tanečním sále kulturního domu.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Kurz s lektorkou Blankou Kočišovou je určen pro začátečníky a pokročilé. Zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese lesnerova@mekuc.cz nebo na telefonním čísle 606 613 406. V kurzu pletení z pedigu, který je známý jako ratan nebo rákos, se od úplných základů zájemci naučí vlastními silami plést krásné košíky včetně složitých zavírek.

Hrdinové odhalí tajemství

Neratovice - Americký akční sci-fi film Strážci Galaxie vol. 2 uvede místní kino v pondělí 8. května od 17 hodin ve 3D a v úterý 9. května od 19 hodin ve 2D. Snímek je dobrodružstvím party superhrdinů, kteří se vydávají až na samou hranici kosmu. Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla. Na pomoc superhrdinům přicházejí i další oblíbené postavy z rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel.

Trabant projede Afrikou

Mělník - Další ze série cestopisných přednášek je na programu ve čtvrtek 4. května od 18 hodin. Trabantem napříč Afrikou, protože v Africe je taky někdy sranda nabídne fotografie a videa z cesty dvou malých trabantů napříč celým kontinentem. Beseda, která chce ukázat Afriku, jak je možné ji vidět na vlastní oči, když se do ní člověk ponoří. Ukázat, jak vidí ona nás. Ukázat, co s lidmi udělá. Dvacet tisíc kilometrů a jedenáct afrických států Tunisko, Libye, Egypt, Súdán, Etiopie, Keňa, Tanzanie, Zambie, Botswana, Namibie a JAR. Vstupné v předprodeji stojí 170 korun, hodinu před přednáškou bude vstupné za 200 korun.

Fotograf vystavuje v čajovně

Neratovice - V prostorách místní Čajovničky v Zelené ulici je k vidění výstava fotografií Černohorský potok až do 13. června. Fotograf Jan Liška se řadu let věnoval potápění a podvodní fotografii. Jediný ponor neabsolvoval bez vodotěsného boxu s fotoaparátem. V současné době už je to pro něj jen okrajová záležitost. Dnes se na svých fotografických toulkách po Čechách i světem snaží zachytit prchavé okamžiky a dělat radost sobě i druhým.

Kino Vltava promítá drama

Kralupy - Kino uvede zítra od 20 hodin kriminální drama Přes kosti mrtvých. Děj se odehrává v českopolském pohraničí, kde dojde k několika záhadným vraždám bez jasně vysvětlitelné logiky nebo motivu. Hrůza a zděšení z vražd zároveň kontrastují s nezájmem místních občanů, kterým nevadí masové vyvražďování divokých zvířat v lovecké sezóně.

Čarodějnice se sletí na párty

Mělník - Čarodějnickou párty pořádají před Domem dětí a mládeže v pátek od 17 hodin. V plánu jsou soutěže a průvod čarodějnic. Každý, kdo si donese buřty si je bude moci opéct na ohni. Vítány budou všechny čarodějnice, strašidla a další příšerky v maskách. Vstupné pro děti bylo stanoveno na 50 korun.

Hostem v rozhlase je herec

Mělnicko - Hostem oblíbeného pořadu Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region bude dnes po šestnácté hodině herec Václav Vydra. Celou hodinu je možné rozhodovat o tom, kdo bude posluchače bavit. Spolu s moderátorem pořadu Patrikem Rozehnalem Václav Vydra nabídne vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Zazní i zajímavé historky spojené s aktéry jednotlivých scének. Humoriádu je možné naladit na frekvenci 100,7 FM.