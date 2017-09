KRÁTCE: Macharova otevře v září

Mělnicko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Ve městě ošetří stromy

Neratovice – V následujících týdnech bude specializovaná firma prováděn zdravotní a bezpečnostní řez u dřevin v jedenácti oblastech po městě. Arboristické práce se budou dělat u dětského hřiště v ulici Na Výsluní a 28. října. Další oblastí bude alej u školky Kaštánek, v areálu Avzo v Kostelecké ulici, u nemocnice v Alšově, u kontejnerů v Zelené a v Kojetické ulici. Další zastávkou pro arboristy budou Smetanovy sady, chatová oblast u památníku v Mlékojedech, v Korycanech u rybníka a u autobusové zastávky, u rybníka v Byškovicích a u psího útulku. V těchto oblastech je nutné dbát na opatrnost u ošetřovaných stromů.

Macharova otevře v září

Mělník – Nový asfaltový povrch v Macharově ulici by měl být hotový do konce září letošního roku. Ten uhradí ze svého rozpočtu město. Od začátku srpna probíhají v úseku od křižovatky s ulicí Pražská až ke křižovatce s ulicí 17. listopadu rekonstrukce vodovodního řadu a domovních přípojek.

Jízdní kola získají DNA

Kralupy – Forenzní identifikační značení jízdních kol nabízí zdejší městská policie od pondělí 4. září do následujícího dne od 7.30 do 18 hodin v garážích městské radnice. Jízdní kola budou značena syntetickou DNA pomocí roztoku a speciální nálepkou. Po vyplnění příslušných formulářů a vyfotografování zařadí strážníci označené jízdní kolo do databáze městské policie a mezinárodní databáze. Značení a registrace je pro občany Kralup zdarma. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách města.

Soutěž čtenářů začíná v září

Postřižín – Soutěž Největší čtenář roku vyhlašuje zdejší knihovna od pondělí 4. září a potrvá celý školní rok. Soutěž bude ukončena v červnu 2018 před koncem školního roku. Děti, které se do soutěže přihlásí, odevzdají své čtenářské deníky a kartičky z knihovny do 22. června příštího roku na obecním úřadě anebo v knihovně. Pravidla soutěže jsou k dispozici v knihovně, kde je možné si vyzvednout sešit na založení čtenářského deníku. Malí čtenáři, kteří ještě neumějí psát, mohou jen malovat. Do začátku prázdnin bude vyhodnocen největší čtenář, nejhezčí čtenářský deník a speciální cena je připravena i pro nejmladšího čtenáře.

Soutěžící chytají v noci

Neratovice – Noční rybářské závody na Kačáku pořádá místní rybářský svaz a myslivecké sdružení už tuto sobotu od 19 hodin, kdy bude prezentace účastníků a startovat se bude o hodinu později. Konec závodů je plánovat na 8 hodinu ráno následujícího dne. Soutěžící budou chytat jen na jeden prut se dvěma návazci.

Podnikatelé nepůjdou na Vinobraní zdarma

Mělník – Podnikatelé, kteří mají sídlo svého podnikání v placené zóně, kde bude probíhat tradiční mělnické Vinobraní, by měli využít možnost bezplatného vstupu před jejím uzavřením. To je v pátek 15. září do 13 hodin, v sobotu a v neděli do 9 hodin ráno. Mohou si ale zakoupit třídenní vstupenku za sníženou cenu 100 korun. Vstupenky mohou zakoupit pro sebe a své zaměstnance, ale nejvíce však patnáct kusů, a to předem na městském úřadu. Podnikatelé musí doložit podnikání na místě v placené zóně. Náklady na zlevněné vstupné lze uplatnit jako daňově odečitatelnou položku.