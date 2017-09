KRÁTCE: Mělník čekají uzavírky ulic

Mělnicko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Architekt provede městem

Mělník – I letos se Mělník připojí k dalším městům, ve kterých se uskuteční podzimní Den architektury. Letošní ročník bude na Mělníku věnován hlavnímu mělnickému bulváru, tedy ulici Bezručova. Komentovaná procházka vedená městským architektem Martinem Řehákem proběhne v neděli 1. října od 13.30 hodin. Sraz účastníků je u terminálu autobusového nádraží. Akce se uskuteční za přispění iniciativy Mělník debatuje.

Mělník čekají uzavírky ulic

Mělník – Další etapa rekonstrukce plynovodního potrubí, která začala v létě spolu s rekonstrukcí vodovodního řadu v ulici Fügnerova v úseku od křižovatky s ulicí Smetanova až ke křižovatce s ulicí Bezručova, bude nyní pokračovat částečnou uzavírkou Smetanovy v části od Fügnerovy po ulici Na Podhoří do konce října. V této souvislosti dojde k několika uzavírkám. Částečná uzavírka ulice Tyršova, Legionářů a U Tanku je naplánovaná na dnešní a zítřejší den. Fügnerova pak bude úplně uzavřena v úseku od křižovatky s ulicí Tyršova po křižovatku se Smetanovou od 2. října do 27. října.

Obec přivítá malé občánky

Obříství – V obřadní síni obecního úřadu Obříství se budou vítat noví občánci v pátek 20. října od 15 hodin. Rodiče dětí narozených od března 2017 do září 2017 mohou na tuto malou oslavu nahlásit děti do pátku 29. září na zdejším obecním úřadě.

Přízemí úřadu se opravuje

Byšice – Až do konce září letošního roku probíhá rekonstrukce přízemních prostor zdejšího obecního úřadu. Kanceláře jsou proto přestěhovány do prvního patra budovy. Vedení obce upozorňuje občany, aby respektovali úřední hodiny v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 hodin a od 13 do 17 hodin, případně se telefonicky informovali, zda je úřad v provozu.

V lesíku se kácejí staré stromy

Neratovice – V následujících dnech dojde na základě pravomocného rozhodnutí k pokácení tří suchých borovic v lesíku v Kojetické ulici a jírovce u kostela U Vojtěcha. Havarijně musela být pokácena i bříza na dětském hřišti V Hájích.

V úterý nepůjde elektřina

Lobkovice – Dodávka elektřiny bude plánovaně přerušena v úterý 26. září od 7.30 do 15 hodin v neratovické části Lobkovice. Proud nepůjde v ulicích Kostelecká, Palackého, U Vodárny, V Lukách a Za Skálou.

Obec hledá kronikáře

Nelahozeves – Z důvodu změny bydliště současné kronikářky hledá obec Nelahozeves nového kronikáře či kronikářku. Za tuto činnost je drobná odměna. Je třeba, aby kandidát měl zájem o historii obce a ochotu se zajímat o současné dění. Potřeba je samozřejmě i čitelný rukopis, protože kronika je psána rukou. Zájemci se mohou hlásit osobně či telefonicky na obecním úřadě, na 315 785 059, nebo e-mailem na adresu obec@nelahozeves.cz.

Kácení omezí provoz

Nelahozeves – Dopravní provoz bude omezen na silnici číslo III/24021 v úseku od nadjezdu, tedy od fotbalové hřiště PTZ, směrem k rodnému domu Antonína Dvořáka v pondělí od devíti do dvanácti hodin. V tomto místě se budou kácet stromy, které rostou nad dráty elektrického vedením. Nejde o celkovou uzavírku, přesto vedení obce žádá chodce i řidiče o zvýšenou opatrnost. Nutné je dbát pokynů a doporučení pracovníků, kteří budou tyto práce provádět.

Centrum otvírá o víkendu

Kostelec – Zdejší infocentrum je už od začátku září otevřeno vždy v sobotu a v neděli od 10 do 16 hodin. To potrvá až do posledního zářijového dne.

Soutěž zachytí bezdomovce

Mělník – Noc venku je tématem celorepublikové akce, které se letos poprvé účastní i školy na Mělnicku. Jejím cílem je především upozornit na problematiku bezdomovectví. Proto byla vyhlášena výtvarná soutěž, do které se mohou už nyní hlásit zájemci. Soutěž je určena pro žáky základních škol. Forma zpracování díla je libovolná. Soutěž pokračuje do 16. listopadu a díla je možné zasílat na městský úřad. Poprvé budou vystavena na akci Noc venku v parku u domu dětí a mládeže ve čtvrtek 23. listopadu.