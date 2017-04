KRÁTCE: Parkoviště čeká jarní úklid

Mělník – Ve městě včera začal jarní úklid blokovým čištěním, který bude pokračovat skoro až do poloviny května.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Charvát

Dnes je na řadě parkoviště u školy naproti nemocnici v Pražské ulici, ulice Veslařská, Studentská, Dukelská a Jezdecká, náměstí Swierczewského a Sportovní ulice včetně parkoviště u dětského hřiště. Mezi osmou a třináctou hodinou by v těchto místech neměli řidiči parkovat, jejich vozy by bránily technice v úklidu.

Smlouva bude o pět let delší

Mělník – Město prodlouží smlouvu o nájmu krematoria stávající firmě o dalších pět let. Původní smlouva z roku 2012 měla platit do roku 2022, nyní bude pokračovat až do roku 2027. Schválili to mělničtí radní, neboť nájemce musí na své náklady zajistit rekonstrukci ústředního topení a střešní krytiny i výměnu vzduchotechniky za celkovou částku skoro jeden a tři čtvrtě milionu korun.

Zastupitelé řeší vilu Karola

Mělník – Prodejem pozemků, dotací na letní provozování osobní lodní dopravy nebo záměrem budoucího využití vily Karola mělnickou základní uměleckou školou se budou zabývat místní zastupitelé na zasedání, které se koná v části radnice v čísle popisném 51 v pondělí 24. dubna. Mezi další témata, jimž se mají věnovat, patří například odstranění staveb z náměstí Karla IV. před revitalizací nebo příspěvek společnosti Světlonoška na pořádání trhů. Začátek zasedání je v 17 hodin.

Rybařit budou i chalupáři

Újezdec – Místní nadšenci i chalupáři, kteří do vesnice jezdí jen ve volných dnech, se mohou zapojit do jarních rybářských závodů v Újezdci. Rybářské klání pro dospělé rybáře i děti se koná u místního rybníka poslední dubnovou neděli mezi osmou a jedenáctou hodinou. Vítězové se mohou těšit na ceny.

Stráň je přírodní památkou

Zlončice – Kraj představil plán péče o přírodní památku Hlaváčková stráň na následujících devět let, ke kterému mohou obec i majitelé a nájemci pozemků přispět svými připomínkami. Musí je zaslat písemně odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, který sídlí ve Zborovská ulici číslo 11 v Praze 5. Hlaváčková stráň byla vyhlášena přírodní památkou před patnácti lety s cílem chránit suché louky a skalní stepi, kde žijí například ohrožené druhy motýlů nebo vzácné druhy měkkýšů, brouků a ptáků.

Na pietní akt jede autobus

Zahájí – U pomníku padlých partyzánů v Zahájí se dnes koná pietní akt jako vzpomínka na padlé ve druhé světové válce. Setkání začíná v 16 hodin ukázkami vojenské techniky, zbraní a dobových uniforem, kde si zájemci prohlédnou například vozidla vojenské pěchoty, motocykly nebo palné zbraně. Následuje koncert dechová hudby, pokládání kytic a projevy. Zájemce z Mělníka doveze do Zahájí autobus, který odjíždí patnáct minut před šestnáctou hodinou od Tyršova domu.

Rodiče přihlašují občánky k vítání

Kralupy – Až do 5. května mohou rodiče na radnici při-hlašovat své děti, narozené v loňském roce od začátku července do konce listopadu, k májovému vítání občánků. Musí jít přitom o děti, které mají ve městě trvalý pobyt. Rodiče je mají přihlásit osobně na matrice.