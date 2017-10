KRÁTCE: Pozor, některé vlaky nejezdí

Mělnicko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Návštěvníci spatří i zákulisí



Mělník – Slavnostní otevření zrekonstruovaného Masarykova kulturního domu nastane v pátek 13. října od 18 hodin. V podvečeru otevřených dveří bude možné vidět nejen nový hlavní sál, ale také prostory zákulisí. Rekonstrukce divadelního sálu přinese větší komfort nejen v podobě nových sedadel, ale i vzduchotechniky, která zajistí příjemnější ovzduší.

Duchové si opečou špekáčky



Kostelec – Centrem setkání rozmanitých duchů se stane fotbalové hřiště v Kostelci nad Labem a jeho okolí v sobotu 14. října. Dostaveníčko si tam dají kromě duchů i Rytíři lužických hvozdů z České Lípy, kteří předvedou ukázky šermua střelecký souboj z časů třicetileté války. V rámci podzimní akce budou pro návštěvníky připraveny špekáčky i tyčky na jejich opékání na ohni. Zájemci si také budou moci vyzkoušet různá historická řemesla. Akce pořádaná spolkem Hakuka začíná v 17 hodin.

Literární klub slaví výročí



Mělník – Slavnostní vyhlášení výsledků třiadvacátého ročníku celostátní literární soutěže se odehraje na setkání literárního klubu Pegas v Masarykově kulturním domě v sobotu 14. října od 10 hodin. Pořadem provází Pavel Malák, účinkuje Řehečské kvarteto a členové Pegasu. Součástí programu bude i křest sborníku vydaného ke 30. výročí založení literárního klubu. Ten vznikl v roce 1987, u jeho zrodu stálo tehdy jen několik nadšenců píšících poezii, kteří se začali scházet a vzájemně si předčítat své verše. Dnes má klub přes padesát členů z různých koutů Čech a Moravy a pořádá pravidelná setkání.

Potřetí se poperou v ringu



Mělník – Třetí ročník galavečera bojových sportů se připravuje už v těchto dnech. Nejlepší boxeři a thaiboxeři z Mělnicka se představí v sobotu 4. listopadu mezi šestnácti provazy přímo na pódiu Masarykova kulturního domu. Na galavečeru diváci uvidí borce ze tří mělnických oddílů, za SK BOX Mělník Kryštofa Marounka, za SK Boxing Mělník Rudolfa Krajea Muay Thai Sokol Mělník. Lístky jsou v prodeji už od minulého týdne.

Pozor, některé vlaky nejezdí



Mělnicko – Až do neděle 15. října do 19 hodin bude zcela uzavřena železniční doprava v úseku od Mšena do Mladé Boleslavi na hlavní nádraží. Po dobu železniční výluky jsou všechny vlakyv tomto úseku nahrazené autobusy, které jezdí podle předem daného výlukového jízdního řádu. Až do pátku 17. listopadu pak nepojedou vlaky ani v úseku od Čelákovic do Neratovic. I tam budou po dobu výluky všechny vlaky nahrazeny autobusy. Výlukové jízdní řády je možné najít na webových stránkách Českých drah.

Víkendy patří bruslařům



Mělník – Na mělnickém zimním stadionu v Klášterní ulici se v říjnu bude bruslit každý víkend. V sobotu 14. října patří led bruslařům od 10.15 do 11.45 hodin, v neděli 22. října pak od 9.15 do 10.45 a poslední sobotu v měsíci bude ledová plocha připravena pro veřejnost od 14.30 do 16.15 hodin. Bruslaři se mohou těšit na volný led ještě každou středu od 13.30 do 15.15 hodin. Nebude chybět ani možnost nechat si na stadionu nabrousit nože na bruslích za symbolickou částku.