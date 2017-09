KRÁTCE: Přijede mobilní advokát

Mělník – Mělničtí policisté letos opět otevřou dveře veřejnosti. Všichni zájemci se mohou ve čtvrtek 28. září od 9 do 13 hodin přijít podívat do služebny v Bezručově ulici. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku policejní techniky, vybavení i v krátkosti nahlédnout i do zákulisí Obvodního oddělení Mělník. Služební kynologové potěší ukázkou poslušnosti služebních psů.