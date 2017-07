KRÁTCE: Radnice v Kralupech bude mimo provoz

Kralupy – Z organizačních důvodů bude zcela uzavřen místní městský úřad, a to v pátek 7. července. Nebudou fungovat žádné odbory, ani odbavovací okénka jednotlivých úřadů. Své záležitosti si tedy musíte vyřídit jindy.

Městský úřad Kralupy nad Vltavou.Foto: Martin Tlustý

Vlaky nahradí autobusy

Mělnicko – V pondělí 3. července načala železniční výluka na trati mezi Neratovicemi a Kralupy, která potrvá až do zítřka. Od 8 do 14.55 hodin budou z trati vyloučeny všechny vlaky a nahradí je autobusové spoje. Od středy potom do neděle bude výluka na trati Mšeno – Mladá Boleslav – Stará Paka. Vlaky Os 8551, Os 6057 a Os 6058 budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku Řepov – Mladá Boleslav hlavní nádraží a opačně.

Léto roztančí v rytmu tanga

Mělník – Mělnické kulturní léto nabízí v úterý 11. července od 20 hodin Trojanovo trio Tango for ever v sadech u Masarykova kulturního domu. Návštěvníci si poslechnou komorní koncert jihoevropské a jihoamerické hudby s párem tanečníků argentinského tanga.

Triatlon startuje z Harasova

Mšeno – Start třiadvacátého ročníku Kokořínského triatlonu je v sobotu 15. července v 10 hodin u rybníka Harasov v Kokořínském dole. Amatérské klání na krátké tratě je testem vlastních sil a tradičním společenským setkáním vždy druhý červencový víkend na Kokořínsku Mšensku. Závod se skládá z 1,5 kilometru plavání, 40 kilometrů jízdy na kole a 10 kilometrů běh. Slavný amatérský triatlon se po patnácti letech změnil z přírodního na terénní závod. Doporučena jsou horská kola a přilby. Kategorie juniorů od 15 do 18 let má zkrácenou plaveckou část. Před startem musí předložit písemný souhlas zákonného zástupce. Zápis soutěžících začíná hodinu před startem. Cíl je v Hospůdce na Romanově.