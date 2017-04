KRÁTCE: Řidička byla po srážce uvězněna ve voze

Mladá Boleslav - Tak jako je pro Mladou Boleslav typická automobilka Škoda, tak je pro Mnichovo Hradiště symbolem Liaz. Tedy závod, z jehož linek sjížděla nákladní vozidla. Jenže před patnácti lety zkrachoval a to tak rychle, že se nedochovaly téměř žádné dokumenty, které by mohly připomenout jeho historii. A proto se těžkého úkolu chopili mnichovohradišťští muzejníci. Vyzpovídali řadu bývalých zaměstnanců a v roce 2014 dali dohromady textový materiál a fotografie, až vznikla ojedinělá expozice. Tu si návštěvníci mohou až do 17. května prohlédnout ve Státním okresním archivu v Mladé Boleslavi.