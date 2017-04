KRÁTCE: Rousovice vyčistí ulice

Mělník – Na přelomu dubna a května chystá město čištění ulic po zimě. S úklidem se začne v Rousovicích ve středu a ve čtvrtek, vždy od 8 do 13 hodin.

Ilustrační foto.Foto: Jan Kaňka

První den přijdou na řadu ulice Nemocniční, Čechova, Sokolovská, O. Wenzela, M. Kopeckého, Revoluční, parkoviště před Skleníkem, Rohelova, Dvořákova, U Cihelny a Příčná. Následující den pak v Pražské, Studentské, Dukelské, Jezdecké, na náměstí Swierczewského, Sportovní a ve Veslařské ulici.

Strážníci ocení cyklisty

Neratovice – Městská policie v rámci prevence kriminality pořádá od začátku května do 10. června osmý ročník soutěže o cyklistické potřeby. Soutěž je určena především dětem, ale i mládeži do osmnácti let. Podmínkou je dodržování zákona, cyklista mladší 18 let je totiž povinen za jízdy používat ochrannou přilbu a proto do slosování o poukázky v celkové hodnotě 13 tisíc korun budou zařazeni jen ti cyklisté, kteří při kontrole splní tuto zákonnou povinnost. Po dobu soutěže budou strážníci zastavovat cyklisty, ale také je možné, že cyklista se sám strážníkovi přihlásí a ten s ním vyplní krátký dotazník, který, pokud bude mít cyklista přilbu, bude zařazen do slosování o zmíněné poukázky.

Workshop nabídne kresbu

Mělník – Lektorka Lenka Kahuda Klokočková provede v komentované prohlídce s workshopem zájemce kresbou spojenou se symbolikou květin a jablek ve středu 19. dubna od 17.30 hodin v galerii Ve Věži. Druhý stejný kurz je v plánu ve čtvrtek 20. dubna od 15 hodin.